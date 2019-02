Nauen

Am Sonntag tritt Schauspieler Michael Trischan im Nauener Goethegymnasium auf. Der Titel des Programms „Heiter und so weiter“ verspricht ein Nachmittag der guten Unterhaltung. Er zeigt einen Ausschnitt aus seinem Schaffen. Bekanntes und Unbekanntes von Goethe, Lessing, Kishon, Tucholsky, Amelie Fried, Jan Weiler und Lotte Kühn wird ab 15 Uhr geboten. In der Pause steht Michael Trischan dem Publikum für Fragen zur Verfügung.

Michael Trischan wurde im hessischen Friedberg geboren. Bevor er in München und Stuttgart Schauspiel studierte, erlernte er den Beruf des Krankenpflegers. Damals konnte er noch nicht ahnen, dass er Jahre später in der erfolgreichen MDR-Serie „In aller Freundschaft“ seinen ehemaligen Beruf vor der Kamera „ausüben“ würde.

In vielen „Tatorten“ dabei

Als Schauspieler wurde er einem größeren Publikum bekannt mit Rollen in den Serien „Die Stadtindianer“, „Sprechstunde bei Dr. Frankenstein“, „Großstadtrevier“, „Da kommt Kalle“ und seit 2007 in der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“.

Im „Tatort“ nahezu aller Sender, hatte Michael Trischan Episodenrollen, er spielte in „ Bella Block“, „Adelheid und ihre Mörder“, „Stubbe“ sowie in zahlreichen Fernsehspielen. Er begeisterte unter anderem in dem preisgekrönten Zweiteiler „Alphamann“.

Klassische Musik bevorzugt

Michael Trischan hat auch immer wieder Theater gespielt, in Wiesbaden, Gießen, Frankfurt und Celle. Wenn er heute auf der Bühne steht, dann meist mit einem seiner humoristisch- nachdenklichen Soloprogramme, häufig in musikalischer Begleitung. Er lebt in Leipzig, entspannt sich in seiner Freizeit am liebsten im Kreis seiner Familie, und er schätzt klassische Musik.

Karten gibt es an der Tageskasse für 22 Euro. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl. Der Zugang ist nicht barrierefrei.

Von Jens Wegener