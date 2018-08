Groß Behnitz

Es dauerte keine zwei Minuten und einige der jüngsten Groß Behnitzer hatten den Fußboden des ansonsten bestens aufgeräumten Jugendklubs mit überdimensionalen Puzzeln in eine Spielfläche verwandelt. Jeden Freitag treffen sich hier junge Mütter im Babyjahr aus Groß Behnitz, aber auch aus anderen Orten. Anika Alvensleben ist mit ihrem einjährigen Söhnchen Noah aus Riewend zum Treff der Krabbelgruppe gekommen. „Er ist der einzige in seiner Altersgruppe im Ort. Deshalb ist es gut, wenn er hier mit gleichaltrigen zusammen spielen kann und sich vor der Kita an das Leben in der Gemeinschaft gewöhnt“, erklärt sie.

Austausch am Freitag

Lilly (sechs Wochen) kuschelt sich derweil an Mama Franziska Skiba. „Ich bin froh, bei all den häuslichen Pflichten auch mal in die Gemeinschaft zu kommen. Mit unserem Nachwuchs haben wir alle die gleichen Interessen und auch Probleme, sei es das Stillen oder auch die Gesundheit. Es gibt viele Themen, zu denen wir uns hier jeden Freitag austauschen können“, sagte sie.

Spielen in der Gemeinschaft

Die Idee für den Treff hatten Anja Sechting und Janina Sturm bei einem Spaziergang mit ihren Söhnen Hugo und Jannik, beide ein Jahr. „Ich war zuerst in Nauen in einer Gruppe und dachte, so ein Treffen der jungen Mütter könnten wir auch bei uns in Groß Behnitz organisieren, zumal wir hier im Jugendclub beste Bedingungen haben“, erzählte Anja Sechting. „Wir Mütter können uns über Gesundheitsfragen, Ernährung, den Lebensrhythmus und all die anderen Fragen, die junge Mütter haben, austauschen. Für viele ist es das erste Kind“, so Janina Sturm. Außerdem sei es förderlich, wenn die Kinder sich an das Spielen in der Gemeinschaft gewöhnen. Die hatten sichtlich keine Probleme im Umgang miteinander und nutzten ganz ohne Zank die Möglichkeit des gemeinsamen Spielens. Noah hatte seinen Seppelhut aufgesetzt und spielte unbeeindruckt weiter. Der Hut ist ein Souvenir aus dem Urlaub der Familie in Bayern.

Initiative der Mütter

„Schön wäre es, wenn uns der Ort etwas fördern könnte“, sagte Anja Sechting. Eine Matte für den Fußboden, besonders für den Winter, und Spielzeug wären wünschenswert. „Es wäre schön, wenn die Gruppe weiterbestehen würde, wenn unsere Jüngsten in die Kita gehen“, erklärte Janina Sturm. Was wohl ein Hinweis an die künftigen jungen Mütter des Ortes ist, dass es hier diesen Ort der Begegnung, des Kennlernens und des Spielens gibt. „Ich unterstütze diese Initiative der Mütter“, versicherte indes Ortsvorsteher Wolfgang Jung. Schließlich werde der Jugendklub ansonsten nur in den Abendstunden genutzt.

Von Wolfgang Balzer