Nauen

Ende 2018 übergab Ulf Sauerwald nach 23 Jahren und drei Monaten das Nauener Werk der Firma Wirthwein an seinen Nachfolger Garri Genrich, der zuletzt den Standort in Sasbach leitete. „Ich bin sicher, dass der Standort Nauen bei ihm in besten Händen ist“, sagt Sauerwald, der am 31. Dezember in Ruhestand ging.

Im August 1995 erfolgte der erste Spatenstich für das Wirthwein-Werk in Nauen. Gegründet zur Herstellung von Kunststoffkomponenten für Hausgeräte, verfügt der Standort mit rund 230 Mitarbeitern seit Jahren auch über Kompetenzen im Bereich der Autobranche.

Ulf Sauerwald lernte sein Handwerk von der Pieke auf: der Lehre zum Werkzeugmacher im Plastverarbeitungswerk Motzen folgten Weiterbildungen und ein Fernstudium zum Diplom-Ingenieur für Kunststoff- und Kautschuktechnik. 1981 wurde er Direktor für Rationalisierung in einem Potsdamer Handelsunternehmen, 1985 war er für fünf Jahre technischer Direktor und Chefmonteur.

In den Wendejahren sammelte Sauerwald Vertriebserfahrung bei einem Heißkanalhersteller und als freier Industrievertreter für technische Komponenten. Bei allen beruflichen Stationen bleib Sauerwald stets seiner Begeisterung für die Kunststoffbranche und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung treu. Diese Charaktereigenschaften waren es wohl, die dem Aufeinandertreffen von Ulf Sauerwald mit Udo Wirthwein im Jahr 1995 eine vertrauensvolle Grundlage verschafften. Beide „Macher“ arbeiteten fortan am Erfolg des Unternehmens. „Ich bin stolz auf das, was auch durch meine Arbeit hier in Nauen erreicht worden ist“, so der Fast-Rentner.

Sauerwald gilt als „harter Knochen“, der aber das Herz am richtigen Fleck trägt. Rückblickend hätte er sich gewünscht, mehr Zeit für die Familie zu haben. „Seit mehr als 38 Jahren bin ich glücklich mit meiner Frau Christine verheiratet und Vater von einem Sohn und einer Tochter.“ Eine wichtige Rolle haben die beiden Enkelkinder Mathilda und Pauline indes ihrem Opa schon zugedacht: Es gilt, das versprochene Baumhaus endlich fertig zu bauen. Aber auch für den Ruhestand hat sich Ulf Sauerwald Engagement auf die Fahnen geschrieben: Er möchte gern im Behinderten-Fahrdienst tätig seien.

Von Jens Wegener