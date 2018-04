Mobiler Bürgerservice - Nach Anruf neuer Reisepass

Für gehbehinderte Bürger in den Ortsteilen bietet die Stadtverwaltung Nauen seit 2015 einen mobilen Bürgerservice an. Doch die Dienstleistungen wie beispielsweise die Beantragung von Ausweisen wurden seither kaum in Anspruch genommen, 2017 nicht ein einziges Mal. Jetzt sollen die Bürger bei Bedarf Termine vereinbaren.