Nauen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Karl-Bernau-Ring in Nauen wurden am 20. Dezember 2018 mehrere Menschen teils schwer verletzt. Eine Wohnung brannte völlig aus, eine weitere wurde durch das Löschwasser unbewohnbar. Ihre Bewohner stünden vor dem wirtschaftlichen Ruin – die Stadt Nauen bittet nun gemeinsam mit der Tochter eines der Brandopfer um Unterstützung und ruft zu Spenden auf.

„Nach diesem schrecklichen Brand fangen die Betroffenen bei null an. Für ideell wertvolle Dinge verbleibt einzig die persönliche und sehr individuelle Erinnerung“, so Bürgermeister Manuel Meger.

Ein kleiner Trost

Ein kleiner Trost in diesem Desaster könnte die finanzielle Unterstützung sein, um zumindest materielle Dinge ersetzen zu können. „Ich appelliere daher an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nauen sowie auch über die Stadtgrenzen hinaus, sich mit den Brandopfern solidarisch zu zeigen und diese Familien mit einer Geldspende zu unterstützen“, so Meger.

Janine Tolla, deren Eltern in einer der am stärksten betroffenen Wohnungen lebten, unterstützt die Spendenaktion. Sie ergänzt: „Es ist ganz schlimm und es bedarf sicher noch sehr viel Zeit, dieses Schreckensszenario zu verarbeiten.“

Dank an Mitbewohner

Sie könne nur von Glück sagen, dass ihre Eltern trotz der Brandverletzungen mit dem Leben davon gekommen seien. Janine Tolla betonte im Gespräch mit dem Bürgermeister mehrfach ihre Dankbarkeit gegenüber den Mitbewohnern des Hauses sowie ihren Nachbarn, die mit ihrer Anteilnahme ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen konnten.

Die TAG Wohnen & Service GmbH hatte den Bewohnern der zerstörten Wohnungen umgehend Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt und stand den Betroffenen unbürokratisch mit Rat und Tat zur Seite, heißt es. Zwischenzeitlich sind einzelne Bewohner für eine Übergangsphase auch von Familienangehörigen aufgenommen worden.

Spendenkonto eingerichtet

Die Stadtverwaltung Nauen hat nun ein Spendenkonto zur Verfügung gestellt, auf das freiwillige Zuwendungen eingezahlt werden können. Die Bankverbindung ist bei der Stadt zu erfahren: 03321/408 222.

Von MAZ Havelland