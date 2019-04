Nauen

„In dieser Form war es der erste Vorfall an der Schule.“ Jürgen Beyer, Leiter der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule mit Grundschulteil, nahm am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung Nauen Stellung zu dem Fall von Körperverletzung an der Einrichtung. Mit der Aussage reagierte er auf die Frage, ob es in der Vergangenheit schon ähnliche Vorfälle mit Flüchtlingskindern aus dem Übergangsheim gegeben hat.

Wie berichtet, hatten vor gut zehn Tagen drei Schüler aus dem Übergangswohnheim im Waldemardamm auf dem Schulhof drei Sechstklässler brutal angegriffen – bei einem Streit um einen Fußball. Eine Tat, die vom Umfang der Gewalt her für Entsetzen gesorgt hat.

Drei Schüler kamen in die Klinik

Die drei Opfer kamen ins Krankenhaus, ein Schüler musste dort sogar länger bleiben. Die drei Täter wurden erst einmal für zwei Tage und dann noch einmal für 14 Tage vom Schulbesuch suspendiert. „Wir sind dabei auch vom üblichen Maß von einer Woche abgewichen“, so Beyer.

Wie er weiter sagte, gebe es ansonsten keine größeren Probleme mit Flüchtlingskindern. Etwa 50 von Ihnen werden derzeit an der Arco-Schule unterrichtet. „In fast jeder Klasse haben wir Schüler aus dem Heim“, bestätigte die Leiterin der Primarstufe Ilona Greve. Und dies bereits im dritten Jahr.

Weitere Projekte geplant

Es sei schon viel an Prävention gelaufen. „Wir haben Projekte mit den Grundschülern gemacht“, berichtete sie. Und es soll weitergehen. Mit einem Polizisten außer Dienst werde man demnächst Projekte zu den Themen Antimobbing und Gewaltvorfälle durchführen. Außerdem hat die Schule Kontakt zur Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) aufgenommen.

Wie Beyer sagt, habe die Polizei zudem angeboten, mit dem Mobilen Beratungsteam zusammenzuarbeiten. Des Weiteren wies er darauf hin, dass die Kinder aus dem Übergangsheim nicht unbedingt diejenigen sind, mit denen man große Probleme habe. „Unser Hauptproblem sind Schüler, deren Eltern bildungs- uns erziehungsfern sind“, sagte er.

Treffen mit der Stadt

In einem Treffen mit Vertretern der Stadt wurde der Gewaltvorfall auf dem Schulhof jetzt erörtert. „Wir haben vereinbart, dass wir auch in Zukunft über Fälle solcher Art informiert werden“, sagte Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Denn normalerweise bekommt die Stadt als Träger nur Kenntnis von Sachbeschädigungen.

„Außerdem haben wir festgelegt, dass wir uns mit dem Landkreis und Vertretern des Übergangswohnheimes zusammen setzen“, so Meger weiter. Die Schule arbeite daran, dass es zu einem Miteinander kommt, dass Opfer und Täter nicht einfach so wieder aufeinander treffen. Denn nach Ablauf der Suspendierung werden die Schüler dort vorerst weiter unterrichtet.

Vorschlag: Betreuung in städtischen Kitas

Nach Ansicht von Ilona Greve sollten indes Flüchtlingskinder aus dem Übergangswohnheim, die noch nicht zu Schule gehen, künftig in den städtischen Kitas betreut werden. „Umso schneller werden sie auch integriert“, meint sie. Denn momentan erfolgt deren Betreuung direkt im Heim.

„Das basiert auf einer Vereinbarung mit dem Landkreis“, erklärte Bürgermeister Meger. Allerdings findet auch er, dass es keine optimale Lösung ist, eine Betreuung in den städtischen Kitas besser wäre. Dass sich an der Regelung kurzfristig etwas ändern lässt, glaubt er aber nicht.

Verunglimpfungen in Netzwerken

Schulleiter Beyer ist noch immer über das empört, was in den sozialen Netzwerken nach dem Gewaltvorfall verbreitet worden ist. Er sprach von Verunglimpfungen – und meinte insbesondere jene Behauptungen, dass man als Schule den Vorfall unter den Teppich kehren wollte. „Sie glauben doch nicht, dass man einen solchen Vorfall geheimhalten kann“

Man habe fristgemäß das Ministerium informiert und auch das Schulamt, ebenso die Stadt als Träger. „Wir haben auch Eltern, die besorgt waren und die sich an uns gewandt haben, Antworten gegeben.“ Wer ebenfalls etwas wissen möchte, könne sich an die Schule wenden.

Beyer kündigte zudem an, dass man auch verstärkte Arbeit mit den Eltern der betreffenden Flüchtlingskinder leisten wolle. Bei der Anhörung habe eine Mutter Entsetzen erkennen lassen und das Bemühen, einzuwirken. Doch das traf nicht auf jeden zu. „Wir meinen aber, dass sie sich auch an bestimmte Regeln halten müssen“, so der Schulleiter.

Von Andreas Kaatz