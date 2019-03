Nauen

Aus der Nauener Kita „8. März“ könnte in absehbarer Zukunft ein Hort werden für die Kinder der „ Grundschule Am Lindenplatz“. Dafür plädiert die Stadtverwaltung. Zuvor allerdings soll das Haus umfassend saniert werden. Dieser Vorgehensweise hat jetzt der Bildungsausschuss mehrheitlich zugestimmt.

Momentan ist die Situation so, dass die Kinder von der Lindenplatzschule zwei Horte besuchen. Ein Teil von ihnen, nämlich 21 Kinder, geht nach dem Unterricht in die Kita „Kinderland“ in der Karl-Thon-Straße, die anderen sind in der Kita „8. März“ untergebracht. Dies sei ungünstig, hieß es. Dadurch werde eine Stärkung des sozialen Gefüges innerhalb der Schule verhindert.

Ausnahmegenehmigung für 21 Kinder

Hinzu kommt, dass die Kita „Kinderland“ seit mehreren Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung für 21 Kinder betrieben wird, was genau der Zahl der Hortkinder entspricht. Diese Überkapazität und die Größe der Hortgruppe dort wird aus pädagogischer Sicht als nicht zielführend bezeichnet.

Somit sollen die Hortkinder künftig an einem einzigen Standort zusammengefasst werden, der zudem zu Fuß zu erreichen ist. Dies soll aufgrund ihrer Lage die Kita „8. März“ sein.

Schließung droht

Dort muss jetzt ohnehin etwas passieren, sonst droht die Schließung. „Wir haben einen Sanierungsstau und Auflagen. Die Betriebserlaubnis ist bis 31. Dezember dieses Jahres befristet“, sagte Bürgermeister Manuel Meger (LWN) im Bildungsausschuss.

Man hofft nun, dass man die Betriebserlaubnis bis 2020 verlängert bekommt. Dadurch wird Zeit gewonnen. Denn eine hortgerechte Sanierung der alten Villa ist nicht im laufenden Betrieb möglich. Somit müssen erst Kapazitäten geschaffen werden, damit die Kita-Kinder vorher in eine andere Einrichtung umziehen können. Dies wird aber nicht vor 2020 gelingen „Die neue Kita mit 166 Plätzen im Baugebiet Luchblick II wird etwa im August/September 2020 bezugsfertig sein“, so Meger. Und für die Kita in Berge sei im Sommer Baubeginn.

Bis zu fünf Monate Bauzeit

Der Bürgermeister rechnet bei der Sanierung der Kita „8. März“ mit einer Bauzeit von etwa vier bis fünf Monaten. Dass die Lindenplatz-Schüler in den geplanten neuen Hort an der Arco-Schule gehen können, schließt er aus. „Dort wird es auch eine Vollauslastung geben.“ Laut Bildungsamtsleiterin Friederike Harnisch wären die Zeiten beider Schulen ohnehin nicht kompatibel, da es sich bei der Arco-Schule um eine Verlässliche Halbtagsgrundschule handelt.

Eckart Johlige ( CDU) sprach sich indes dafür aus, die Nutzung der Villa – ob als Hort oder Kita – erst nach der Sanierung festzulegen. Das lehnte jedoch die Verwaltung aus bautechnischen gründen ab – ebenso wie der Ausschuss. Außerdem will man die Villa so umbauen, dass nicht überall Barrierefreiheit notwendig ist. Ein Treppenhaus soll als zweiter Fluchtweg entstehen und damit die „hässliche Feuertreppe“ verschwinden, so Meger. Ein Fahrstuhl sei nicht nötig.

Von Andreas Kaatz