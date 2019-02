Nauen

Lange wurde darum gerungen und die Beschlussfassung im Dezember noch einmal verschoben. Nun aber haben die Nauener Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Montag die „Kommunale Richtlinie zum Nauener Modell der sozial verträglichen Baulandentwicklung“ verabschiedet.

Allerdings geschah dies nicht einstimmig. Sieben Abgeordnete aus den Reihen der LWN enthielten sich, ebenso wie Bürgermeister Manuel Meger (LWN). 16 Abgeordnete stimmten der Richtlinie zu.

Finanzielle Beteiligung

Damit wird das, was in Potsdam oder Berlin seit Langem üblich ist, nun auch in Nauen angewendet. Mit der Richtlinie sollen Investoren, die Wohnraum schaffen im Stadtgebiet, am Bau von Kitas und Schulen finanziell beteiligt werden – und damit an den Kosten, die sie praktisch verursachen. Die Kommune sieht sich außerstande, alles allein zu bezahlen und will deshalb vom Gewinn der Investoren ein Stückchen abhaben.

So erhofft sich Nauen aus der Richtlinie Einnahmen in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Denn einige Bebauungsplanverfahren sind bereits angeschoben worden, andere stehen noch in den Startlöchern. Und das Interesse von Investoren an Projekten in Nauen dürfte noch eine Weile anhalten, so lange Flächen vorhanden sind. Denn die Verkehrsanbindung ist gut und vor allem sind die Bodenpreise im Vergleich zu den großen Städten und den an Berlin angrenzenden Kommunen noch halbwegs moderat.

Arbeitsgruppe hat Richtlinie erstellt

Eine Arbeitsgruppe aus Stadtverordneten und Vertretern der Verwaltung hat die Richtlinie erarbeitet. Darüber, dass das Abstimmungsergebnis nicht einstimmig war, zeigte sich Thomas Große Rüschkamp ( CDU) enttäuscht. Zuvor hatte er noch einmal dafür geworben, zuzustimmen: „Die Richtlinie ist nicht nur gerecht, sondern auch moderat und angemessen.“ Er sieht es als gute Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und um nachhaltig Geld für Kinder und Jugendliche bereitzustellen.

Noch am Montag versuchte Raimond Heydt (Piraten) ein paar Änderungen an der Satzung herbei zu führen, scheiterte damit aber. Insbesondere ging es ihm um die Investoren in den Ortsteilen, die aufgrund der niedrigeren Bodenpreise mit geringeren Gewinnspannen zu rechnen haben. „Wer in den Ortsteilen nun minimal über den Freibetrag kommt, zahlt einen größeren Anteil seines Gewinns, als die Investoren in der Kernstadt mit ihren großen Gewinnmargen“, so Heydt.

Keine Änderung

Die Richtlinie vor einer Beschlussfassung noch einmal anzufassen, lehnte unter anderem Thomas Lück (Linke) ab. „Wer soll die Schul- und Kita-Plätze bezahlen? Die Richtlinie versetzt uns in die Lage, eine soziale Infrastruktur vorzuhalten“, sagte er.

Und auch für Robert Borchert war es an der Zeit, endlich einen Beschluss herbeizuführen. „Das ist das Ergebnis von einem Jahr Arbeit. Wir brauchen finanzielle Mittel, und die müssen irgendwo herkommen“, so der SPD-Politiker. Später könnten ja dann die Ende Mai neu gewählten Kommunalpolitiker überlegen, „ob sie die Richtlinie noch einmal anfassen“.

Richtlinie ja, aber nicht so

Hingegen bedauerte es Uwe Bublitz (LWN), dass die Änderungsanträge von Heydt abgeschmettert wurden. „Ich begrüße die Sache schon, aber nicht mit den Zahlen. Es gibt Punkte, die stark diskussionswürdig sind“, so der Ortsvorsteher von Wachow.

Investoren haben künftig mehrere Optionen, um die sozialen Folgekosten zu begleichen. So ist unter anderem eine pauschale Regelung zu den Folgekosten, die durch die geplante Anzahl der Wohnungen verursacht werden, möglich. Die entsprechende Summe ist noch vor dem Abwägungsbeschluss an die Stadt zu zahlen.

Zuschuss wird angepasst

Oder es gibt als weitere Variante eine vorläufige Berechnung des Folgekostenzuschusses, wobei ein Drittel vor dem Abwägungsbeschluss zu entrichten ist. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des B-Planes soll eine genaue Überprüfung der tatsächlichen Erschließungskosten und erzielten Grundstückspreise erfolgen und die Höhe des sozialen Folgekostenzuschusses angepasst werden.

Für alle Bauleitplanverfahren, für die die Stadtverordneten bereit einen Offenlagebeschluss gefasst haben, ist als Übergangsregelung ein reduzierter sozialer Folgekostenzuschuss vorgesehen.

Von Andreas Kaatz