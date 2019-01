Nauen

Nach einer kurzen Weihnachtspause starten die Sauna und das Café im Stadtbad Nauen an der Karl-Thon-Straße am 9. Januar in die neue Saison. Neben einem neuen Internetauftritt präsentiert sich das Stadtbad zudem mit einem neuen Massage-Angebot, das sich nicht nur an Saunafreunde richtet.

Externe Dienstleisterin

Badebetriebsleiter Stephan Preuß lädt alle Interessenten zu einem Besuch ein. „Als staatlich geprüfte Physiotherapeutin bietet Uta Hildebrand als externe Dienstleisterin Massagen, Wellness und Fitness in unseren Räumen an. Mit ihr vereinbaren die Gäste einfach einen Termin“, empfiehlt er. Das Angebot gelte im Zeitraum von Dienstag bis Freitag und jeden zweiten Samstag im Monat.

Weiterhin im Programm sind Salz- und Honigsauna, Bio- und Vitaminsauna, die bei den Wellness-Freunden sehr beliebt sind. Informationen und Öffnungszeiten findet man im Internet unter www.stadtbad-nauen.de.

Erweitertes Angebot

Mit der Massage erweitert die Stadt ihr Angebot außerhalb der Badesaison. Früher war das Gelände nur im Frühjahr/Sommer geöffnet. Nach Fertigstellung des Multifunktionsgebäudes im Eingangsbereich im Sommer 2017 ist eine ganzjährige Nutzung möglich.

Dies betrifft auch das Außengelände, das von September bis April zum Verweilen und zu aktiver Freizeitgestaltung einlädt. Der Stadtbadpark bietet unter anderem einen Spielplatz, einen Fitnesspfad und Beach-Volleyballplätze.

Von MAZ Havelland