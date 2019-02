Nauen

Einen weiteren Parkscheinautomaten will die Kommune demnächst im Stadtgebiet aufstellen. Dabei handelt es sich um den Bereich Lindenplatz. Somit müssen künftig wohl auch Autofahrer, die ihre Fahrzeuge an der Berliner Straße zwischen Kreisverkehr und Einfahrt Gartenstraße abstellen wollen, einen Parkschein ziehen.

Dort gibt es auf der Schulseite neun parallel zur Fahrbahn angeordnete Plätze. Das Gleiche gilt in der Gartenstraße für den Bereich vor der Bank und an der Seite zum Schulgelände hin – mit ebenfalls neun Plätzen. Der Parkscheinautomat würde dann am Verbindungsweg zwischen Berliner und Gartenstraße stehen.

Verbesserung für die Eltern

„Wir wollen damit vor allem eine Verbesserung für die Eltern erreichen, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen“, sagt Ordnungsamtsleiterin Ilona Pagel. Schließlich bringen jeden Morgen sehr viele ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Doch es fehlt in dem Bereich an Parkplätzen. Denn wie zu beobachten ist, blockieren Dauerparker viele der Stellplätze. So herrschen morgens mitunter chaotische Zustände. Das soll sich künftig ändern.

Außerdem hofft Ilona Pagel, dass dann künftig gesitteter geparkt wird in dem Bereich vor der Bank. Momentan geschieht dies noch häufig recht ungeordnet. „Wir gehen davon aus, dass eine andere Sorgfalt an den Tag gelegt wird und die Autos richtig in der Parkordnung stehen, wenn ein Parkschein gezogen werden muss“, so die Ordnungsamtsleiterin.

Mehrere Varianten

Mehrere Varianten lagen kürzlich dem Ordnungsausschuss dazu vor, wie man das Problem in den Griff bekommen könnte. Letztlich entschied sich das Gremium dafür, dass in der Nauener Innenstadt künftig eine Bewirtschaftung statt ab 8 Uhr schon ab 7 Uhr erfolgen soll – auch in dem geplanten neuen Bereich.

Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, können dann die Brötchentaste bedienen und hätten zehn Minuten zur Verfügung, ohne bezahlen zu müssen. Ilona Pagel wies zudem darauf hin, dass ein dort gezogener Parkschein auch in anderen Bereichen der Innenstadt Gültigkeit hat.

Beratung im Ausschuss

Anfang März soll der Ordnungsausschuss abschließend über das Thema befinden, bevor letztlich die Stadtverordneten das letzte Wort haben werden. Denn auch die Parkgebührenordnung muss dazu überarbeitet werden. Sollte es eine Zustimmung zur Ausweitung der Bewirtschaftung geben, dann müssen auch noch die Automaten umprogrammiert und neue Schilder aufgestellt werden.

Letztlich kommt eine Bewirtschaftung auch der Stadtkasse zugute. So hat die Kommune 2018 allein im Bereich Gartenstraße, wo 15 Stellplätze parkscheinpflichtig sind, knapp 6000 Euro eingenommen.

Drei Standorte in der Mittelstraße

In der Mittelstraße mit insgesamt drei Automatenstandorten für 57 Stellplätze waren es mehr als 22 000 Euro, in der Goethestraße (24) 11 600 Euro und in Ribbeck rund 9000 Euro für die 18 Stellplätze. Hinzu kommen die Marktstraße (35) und die Jüdenstraße (15) mit 9600 beziehungsweise 4600 Euro.

