Nauen

„Hat dir deine Mutter denn keine Manieren beigebracht?“, fragte Schlomo Herzl den jungen Adolf Hitler, als dieser, ohne anzuklopfen, in das Männerwohnheim in Wien hineinplatzte. Anstatt die Frage zu beantworten, verfiel Hitler in einen nicht enden wollenden Monolog, mit ersten Anzeichen des Größenwahns. Der jüdische Buchhändler und Menschenfreund Schlomo, gespielt von Reiner Gabriel, nahm sich dieses unsympathischen Wirrkopfes an und päppelte ihn fast mütterlich wieder auf, zeigte ihm, wie man sich einen anständigen Bart schneidet und war auch für ihn da, als er von der Kunstakademie abgelehnt wurde.

Es war der Anfang einer komischen und gleichzeitig tragischen Beziehung dieser zwei grundverschiedenen Menschen und der Anfang des Aufstiegs Hitlers ( Jörg Vogel) zum Anführer der Nationalsozialisten.

Schüler und Schauspieler stehen gemeinsam auf der Bühne

Die Groteske „Mein Kampf“ des ungarischen Theaterregisseurs George Tabori wurde seit seiner Uraufführung 1987 an vielen deutschen Theatern inszeniert. Am Donnerstag und Freitag wurde die kleine Sporthalle auf dem Leonardo Da Vinci Campus in Nauen zur Schaustätte dieses Stücks, das stets zwischen Lachen und Grauen den Werdegang Adolf Hitlers nachzeichnet. Das besondere: Neben den Schauspielern des Potsdamer Theaters „ Poetenpack“ standen zwölf Schüler des Kurses Darstellendes Spiel mit auf der Bühne.

Zu Beginn des Stücks zeigte Hitler, gespielt von Jörg Vogel, den Bewohnern des Männerwohnheim seine künstlerischen Arbeiten. Quelle: Danilo Hafer

Unter der Regie von Andreas Hueck und der Unterstützung durch die Theaterpädagogen Clara Schoeller und Thomas Wiesenberg haben sich die Schüler seit vergangener Woche intensiv mit dem Stück, aber auch der Geschichte und Adolf Hitler als Person auseinandergesetzt. Dazu gehörte auch, dass sich jeder Schüler für die verschiedenen Kapitel, die jeweils ein Motto hatten, Zitate aus Werken heraussuchen sollte, um diese in das Stück einzuarbeiten.

„Sich über ein Theaterstück einem so großen und wichtigen Thema zu nähern, war etwas völlig Neues“, erzählte Schülerin Berit Neumann. Durch die Arbeit am Theaterstück sei ihr und auch den anderen Schülern noch einmal viel deutlicher bewusst geworden, dass es hier um Menschen geht. Ein Gefühl, dass durch Geschichtsbücher nur schwer zu vermitteln sei. „Und natürlich war es auch eine ganz neue Erfahrung, mit professionellen Schauspielern auf der Bühne zu stehen“, sagte Schülerin Hannah Springer.

Das Stück wurde mit Live-Musik begleitet, die Trommeln kündigten das bevorstehende Unheil an. Quelle: Danilo Hafer

Die Vergangenheit nicht vergessen

Lehrer Stephan Dierichs war schon am Premierenabend von seinen Schülern begeistert. „Sie haben mit solch einer Ruhe und Kraft gespielt, das war beeindruckend“, sagte er. Theaterpädagogin Clara Schoeller konnte dies nur unterstützen. „Alle haben ein tolles Gespür fürs Theater und auch den Mut mal eine Pause zu lassen.“ Den Schülern dürfte dieses besondere Theaterprojekt wohl noch lange in Erinnerung bleiben. „Die Arbeit an dem Stück hat uns alle geprägt. Man darf einfach nicht vergessen, was passiert ist“, sagte Hannah Springer.

Für die Schüler war es ein ganz besonderes Erlebnis mit den professionellen Schauspielern zu arbeiten. Quelle: Danilo Hafer

Am Schluss des Stückes reichte Hitler übrigens dem Tod, der in Form einer älteren Dame mit Pelzmantel auftrat, die Hand und schritt mit ihr davon.

Von Danilo Hafer