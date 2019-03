Nauen

Nicht ganz so massiv wie ursprünglich geplant soll das Wohn- und Geschäftshaus werden, das ein Investor auf der Grünfläche am Bahnhof Nauen errichten will – direkt am Bahndamm und an der Dammstraße. Wie Nauens Bauamtsleiter Bert Lehmann jetzt im Bauausschuss sagte, werde es zwar bei fünf Stockwerken bleiben, jedoch soll das abschließende Staffelgeschoss kleiner als bisher sein.

Öffentliches WC geplant

Darüber hinaus ist im Erdgeschoss Einzelhandel beziehungsweise Gastronomie vorgesehen. Und es werde auch weiterhin ein öffentliches WC geplant, das sich viele Bürger am Bahnhof wünschen. Zudem sollen zwei Geschosse dem betreuten Wohnen vorbehalten bleiben und die übrigen Geschosse wolle die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH als Hauptgeschäftssitz nutzen.

Eventuell eine Tiefgarage

Was die Parkplätze angeht, so gibt es derzeit Überlegungen, eine Tiefgarage zu errichten oder aber der Investor zahlt eine Stellplatzablöse. Für Lehmann wäre dies dann eine Grundlage dafür, dass man eventuell die zweite Erweiterung des P+R-Parkplatzes am Bahnhof in Angriff nehmen könnte.

Von Andreas Kaatz