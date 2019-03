Nauen

Einen Besucherrekord kann das Familien– und Generationenzentrum Nauen (FGZ) vermelden: 25 063 Besucher nutzten im vergangenen Jahr die Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote in der Ketziner Straße 1. „Das sind 20 Prozent mehr als 2017“, freut sich die Leiterin des Hauses Annett Lahn.

7820 Gäste bei Baby- und Kleinkindangeboten

Einen großen Anteil an den hohen Besucherzahl hatten die elternbildenden Baby- und Kleinkindangebote, zu denen 7820 Gäste kamen. Dazu gehörten Kurse für Babymassage, Babymusik, Schwangerenyoga. Die täglich geöffnete Eltern-Kind-Gruppe, betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund, sei ein echter Besuchermagnet im Kleinkindbereich, weiß Annett Lahn. Gezählt wurden dort 4851 Kleinkindeltern mit ihren Sprösslingen. „Viele Angebote für 0 bis 3-Jährige und ihre Eltern oder Großeltern unterliegen einer speziellen Förderung. Sie werden vom Landkreis Havelland jährlich mit 35000 Euro aus Mitteln der Stiftung ’Frühe Hilfen’ finanziert“, so die FGZ-Leiterin.

Deutliche Steigrungen habe es im Vorjahr bei den Nutzern der Kinder- und Freizeitangebote gegeben. Dazu gehörten Besuche von Vorschulgruppen und Schulklassen in der Bibliothek sowie die Betreuung im Jugendklub, den die Johanniter-Unfallhilfe betreibt.

Schach ist beliebt

Getreu dem Motto „Der Name ist Programm“ nutzten die meisten FGZ-Gäste die generationenübergreifenden Angebote. So waren 13207 Personen in Selbsthilfe- und Angehörigengruppen, Freizeitkursen (Nähen, Schach, Handarbeit, Linedance, Yoga) oder nahmen Beratungsangebote für Menschen in besonderen Lebenssituationen wahr.

Ein Drittel aller Besucher wollte die Freizeit im FGZ verbringen. Annett Lahn: „Kurse wie Babymusik, Schach, Yoga und Seniorensport musten bereits verdoppelt oder erweitert werden.“ 5758 Besucher frönten ihrer Sport- und Bewegungslust. Allein das Schachspielangebot des Vereins Hellas Nauen für Kinder- und Erwachsene lockte 2000 Leute ins Haus.

Mit dem Fahrstuhl stieg die Attraktivität

„Grund für die steigende Besucheranzahlen ist die Tatsache, dass sich dank des eingebauten Fahrstuhl die Attraktivität des Veranstaltungssaals deutlich gesteigert hat. Er ist zu 80 Prozent an den Werktagen ausgelastet“, weiß Annett Lahn.

Optimistisch blickt sie auf 2019. Immer mehr Kinder würden die reichhaltig gefüllten Bücherregale der Bibliothek entdecken. „Und mit Marion Bodien hat sich kürzlich eine Hebamme vorgestellt, die im Kleinkindbereich Wochenbettbetreuung anbieten wird.“

Einige FGZ-Termine in 2019 stehen schon fest: der Frühlingsflohmarkt für Kinder- und Familien am 6. April von 8 bis 12 Uhr; das dritte Hausfest am 3. Mai von 14 bis 17.30 Uhr und das Nikolauspuppentheater am 6. Dezember um 16 Uhr mit dem „Froschkönig“.

Von Jens Wegener