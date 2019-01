Nauen

Nach dem Auftakt der 55. Saison am 11. November 2018 zeigen die Nauener Narren vom NKC „Blau-Weiß“ mit dem Prinzenpaar Marcus, der 55., und Katharina, die 1., nun ihr neues Programm. Die Eröffnungsveranstaltung ist am Samstag, dem 12. Januar, ab 20 Uhr im Saal des Restaurants „Casa Toro Negro“ in der Berliner Straße. Es gibt das Wort aus der Bütt, Gesang und Tanz.

Ein Höhepunkt wird in diesem Jahr die Weiberfastnacht am 26. Januar mit einem gesondertes Programm und kleine Überraschungen extra für die Frauen.

Die nächsten Termine: 19. Januar Prunksitzung, 26. Januar Weiberfastnacht, 27. Januar Seniorenkarneval, 2. Februar Prunksitzung, 9.Februar Karnevalssitzung Lumpenball, 16. Februar Prunksitzung, 17.Januar Kinderkarneval (ausverkauft), 23. Februar Karnevalssitzung Flower Power und 2. März Fasching.

Kartenpreise für die Abendveranstaltungen sind jeweils 18 Euro, Seniorenkarneval 14 Euro. Wer Karten für nachfolgende Veranstaltungen kaufen möchte, wählt die 0172/59 75 930 oder geht in die LVM-Agentur Carsten Knabe in der Berliner Straße 12 in Nauen.

Von Jens Wegener