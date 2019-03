Nauen

Stolz auf das eigene Arbeitsergebnis zu sein – dieses Gefühl erleben viele der Mitarbeiter erst, seitdem sie bei SinAlkol in Nauen tätig sind. Die Einrichtung bietet in Kooperation mit dem Jobcenter ein Beschäftigungsprojekt für Langzeitarbeitslose.

Zur Galerie Ein Beschäftigungsprojekt von SinAlkol in Nauen richtet sich an Langzeitarbeitslose. Eine eigene Tischlerei und Gärtnerei bieten den Mitarbeitern eine Tagesstruktur und Erfolgserlebnisse.

Es richtet sich an Männer und Frauen mit und ohne Suchterkrankung. Sie können sich dort in der Tischlerei und beim Gartenbau einbringen.

Null Promille sind Voraussetzung

Die grundsätzliche Regel zur Teilnahme lautet: „Bei betreten unseres Grundstücks, musst du 0,0 Promille haben“, sagt der Tischlermeister René Holz.

Das heißt, dass nicht nur trockene Alkoholiker am Projekt teilnehmen können, sonder auch solche, die sich noch auf dem Weg dahin befinden – so lange sie komplett nüchtern zur Arbeit kommen. Das kontrollieren die Mitarbeiter teilweise untereinander. Wer gegen die Regel verstößt, darf am entsprechenden Tag nicht mitarbeiten.

Auf SinAlkols Grundstück leben zehn Menschen in einer eigenen Wohngruppe, zehn weitere kommen zur Arbeit in Holzwerkstatt und Garten.

Uwe Rogge war 30 Jahre lang Alkoholiker. Jetzt ist er seit sechs Jahren trocken und arbeitet bei SinAlkol in der Holzwerkstatt. Quelle: Vivien Tharun

Einer, der dort wohnt und arbeitet, ist Uwe Rogge. Seit Dezember 2017 lebt er in der betreuten Wohngruppe des Betriebs. Seit insgesamt sechs Jahren ist er trocken. „Ich kam nach einer Langzeittherapie in dieses Haus“, erzählt er.

Bevor er nach Nauen zog, lebte Rogge in einer Wohngruppe in Berlin. „Dort wurde mir ein Tapetenwechsel vorgeschlagen. Ich sollte das Projekt in Nauen ausprobieren, um neue Eindrücke zu bekommen“, sagt er.

Mitarbeiter schätzen die Abwechslung

Uwe Rogge hat viel durchgemacht. Während seiner Lehrzeit, mit 18 Jahren, begann sein Alkoholismus. Der entscheidende Wendepunkt kam erst zu Weihnachten 2012 – da war Rogge 48 Jahre alt: „Ich wollte nicht so enden wie mein Stiefvater“, sagt er. Der Stiefvater starb an einer Leberzirrhose.

Bei SinAlkol gefällt ihm die Abwechslung. Neben der Arbeit in der Tischlerei gibt es auch Gruppenfahrten und gemeinsames Kochen. Und größere Aufträge außerhalb von Nauen machen ihn auch manchmal stolz: „In Spandau haben wir eine Steganlage für einen Bootsanleger gebaut.“ Daran mitzuarbeiten sei für Rogge etwas Besonderes gewesen.

Dieses Gefühl der Bestätigung versuchen Tischlermeister René Holz und die Sozialpädagogin Andrea Manzke ihren Mitarbeitern so oft wie möglich zu vermitteln. Das beginne damit, dass Gemüse, Obst und Beeren aus dem Projektgarten von den Bewohnern der Wohngruppe und den Mitarbeitern selbst behalten werden können.

Mitarbeiter haben Bänke für Bundeskanzlerpark gebaut

Nur, wenn der Garten mehr Kürbisse und Zucchini trägt, als verzehrt werden können, werden diese auf einem kleinen Verkaufswagen in der Hofeinfahrt angeboten. Dazu kämen größere Aufträge an die Werkstatt, sagt Holz. So hat sein Team die Bänke für den Bundeskanzlerpark gebaut.

„Die Mitarbeiter haben sich gefreut, als wir die Bänke dort abliefern konnten“, so Holz. Der Park sei nur am Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit zugänglich. SinAlkol durfte an einem gesonderten Tag kommen.

Dann haben viele Mitarbeiter und Bewohner die Serie „Babylon Berlin“ aufmerksam verfolgt. „Wir haben die Särge und Waffenkisten für die Serie bei uns gefertigt“, erzählt der Tischlermeister.

Betrieb mit Zertifikat Das Beschäftigungsprojekt „ SinAlkol“ soll Langzeitarbeitslosen helfen, wieder eine Tagesstruktur zu bekommen. Montags bis freitags arbeiten die Teilnehmer jeweils für sechs Stunden. Gemüse und Obst aus dem Garten dürfen sie selbst behalten. In der Tischlerei werden Möbel aus Paletten, Dekorationsartikel und Nistkästen gefertigt. SinAlkol ist ein zertifizierter Betrieb, der mit dem Jobcenter, aber auch Vereinen wie dem NABU zusammenarbeitet. Informationen unter: www.sinalkol.de

„Die meisten hier haben schon viel hinter sich“, sagt Sozialpädagogin Andrea Manzke. Da seien Erfolgsmomente viel wert. Und es sei auch wichtig, dass diese Momente gemeinsam erlebt werden. „Manche, die zu uns kommen, hatten vorher keine sozialen Kontakte mehr“, sagt Holz.

Erst bei SinAlkol würden sie wieder in Austausch kommen und Freundschaften schließen. Diese Freundschaften würden auch dann noch bestehen, wenn die Beschäftigungsmaßnahme beendet ist.

Jeder bekommt eine Chance

Immer wieder schauen auch ehemalige Mitarbeiter in der Werkstatt vorbei, um zu plaudern oder weil sie Hilfe bei einem Behördenformular benötigen. „Unser Projekt soll nicht als Pflicht verstanden werden“, sagt Manzke. „Jeder, der zu uns kommt, hat hier eine Chance, wieder einen Weg in das Berufsleben zu finden.“

Von Vivien Tharun