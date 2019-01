Nauen

Polizeibeamte wollten am späten Samstagabend in Nauen einen Autofahrer kontrollieren, welcher zunächst floh. In Bredow konnte er erneut festgestellt werden.

Mit dem Auto auf Crashkurs

Nun fuhr der Mann zielgerichtet auf ein entgegenkommendes Polizeifahrzeug zu, so dass dieses ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurze Zeit später konnten sowohl Fahrzeug als auch der dazugehörige Fahrer festgestellt werden.

Polizeibekannter Mann

Bei dem 26-jährigen polizeibekannten Nauener wurde eine Schreckschusswaffe sowie diverse Utensilien und Werkzeuge festgestellt werden, welches die Vorbereitung einer strafbaren Handlung vermuten ließen.

Berauschende Mittel

Ferner stand er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Es wurden mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten aufgenommen. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline