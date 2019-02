Nauen

Das eigene Wohlbefinden hängt vielfach von den eigenen vier Wänden ab. Wie sind diese gestaltet, was bewahre ich dort auf? Eine Erfahrung, die die Nauenerin Alexa Kriele nicht erst seit gestern gemacht hat. Jetzt aber hat sie darüber geschrieben und gemeinsam mit Heike Kleen ein Buch herausgebracht: „Heilendes Zuhause“.

„Auslöser dafür war mein Umzug 2015 vom Bodensee nach Nauen“, sagt sie, aber erst 2017 nahm das Buchprojekt konkrete Formen an. „Wir wohnten in einem großen Bauernhaus mit zwei Dachböden. Da sammelt sich eine Menge an, was man über die Jahre aufgehoben hat.“

Von vielem getrennt

Da sie wusste, dass in Nauen deutlich weniger Platz zur Verfügung stehen wird, musste sie sich von vielem trennen, was ihr aber nicht schwer fiel. Sie stieß auf Dinge, die sie seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt hatte. „Ich habe mit den Sachen bestimmt drei oder vier Kindergärten in Bosnien ausgestattet“, sagt sie. Darunter ein Schaukelpferd und viele andere Sachen.

Für sie steht dahinter ein grundsätzliches Problem: „Man sollte den Mut haben, Dinge, zu denen man keine oder eine schlechte Beziehung hat, radikal wegzuwerfen, den inneren Schweinehund zu überwinden.“ Den Vorwand, man könnte es ja noch mal brauchen, lässt sie nicht gelten. Denn für sie sind es wahre Energiefresser. Sie sind da, beschäftigen einen. „Es ist unbewusst eine ständige Belastung.“

Unpassende Geschenke

Das treffe auch bei Geschenken zu, die eigentlich gar nicht ins Haus oder zu einem selber passen. Dies könne beispielsweise die Häkeldecke der Schwiegermutter sein, die zum Geburtstag geschenkt wird – gut gemeint, aber womöglich gibt es nirgendwo einen geeigneten Platz. Ständig rege man sich innerlich darüber auf.

„Es ist quasi, als wenn man unpassende Schuhe trägt“, sagt Alexa Kriele. Im Gegenzug dazu sollte man sich mit Dingen umgeben, zu denen man eine Beziehung hat. Alles zusammen „gibt einen großen Zugewinn an Wohlgefühl“, meint sie.

Positive Wirkung

Schon vor Längerem hatte sich Alexa Kriele mit Feng Shui befasst. Sie bezeichnet es als spannend, es blieb ihr aber kulturell fremd. So suchte sie nach einer Möglichkeit, das Grundlegende daraus auf die westliche Welt zu übertragen – immer vor dem Hintergrund, dass Räume eine heilende Wirkung haben können.

„Die Frage ist, wie man seinen Wohnraum gestaltetet, so dass er positiv wirkt auf die Menschen“, nennt sie ihr Anliegen. Ziel müsse es sein, dass man in ein Wohnhaus oder aber auch in ein Hotel kommt und sagt: Hier fühle ich mich wohl.

Ein Ort, wo man am liebsten ist

Sie sieht viele Möglichkeiten, um das eigene Heim so zu gestalten, so dass man sich dort wohl fühlt, dass man Freiraum und einen Ort hat, wo man am liebsten ist. So beleuchtet Alexa Kriele in ihrem Buch bezüglich der Gestaltung von Wohnraum unter anderem die Wirkung von Farben, von Zahlen, von Symbolen, von Möbeln oder auch von Himmelsrichtungen.

Und sie macht Mut zum Wandel. „Man sollte die Wohnräume den Jahreszeiten entsprechend umdekorieren. Das könne ein Elch im Winter sein oder die Hasenplastik im Sommer.“

Ordentliches Maß finden

Außerdem rät sie dazu, alles zu vermeiden, was mit „zu“ anfängt. Zu viel oder zu wenig. Man sollte immer ein ordentliches Maß finden, damit das eigene Heim für einen selbst gemütlich wirkt. Und so heißt es im Buch unter anderem: „Zu groß macht verloren, zu klein wirkt bedrückend. Zu ordentlich wirkt unlebendig, zu chaotisch verunsichert. Zu sauber wirkt steril, zu unsauber ist unangenehm.

„Der Mensch ist das Maß seiner Dinge“, sagt sie. Man solle von allem etwas, aber von nichts zu viel nehmen, gibt sie dem Leser mit auf den Weg.

Von Andreas Kaatz