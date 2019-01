Nauen

Seit wenigen Tagen steht ein Neuer auch offiziell an der Spitze des Nauener Werkes der Firma Wirthwein. Garri Genrich hat die Geschäfte von Ulf Sauerwald übernommen, der mehr als 23 Jahre die Geschicke am Standort Nauen leitete ( MAZ berichtete).

Praktikum bei Wirthwein

Im Lebenslauf von Garri Genrich findet sich im Wesentlichen nur einen Arbeitgeber: Wirthwein. Sogar das dreimonatige Praktikum nach dem Abitur, das für die Zulassung zum Studium der Physikalischen Technik an der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel vorausgesetzt wurde, hat Genrich bei Wirthwein in Nauen absolviert.

Gegründet wurde das Werk in Nauen Mitte der 90er-Jahre für die Herstellung von Kunststoffkomponenten für Hausgeräte. Inzwischen stellen die rund 230 Mitarbeiter auch Teile für Autos her.

Mit einem Anruf fing es an

Die Karriere von Genrich begann 2013 mit einem Anruf bei Werkleiter Ulf Sauerwald und einem ungewöhnlichen Vorstellungsgespräch. Sauerwald meinte, er könnte sich eine Tätigkeit als Projektmanager vorstellen. So kam es dann: Genrich hatte fortan Verantwortung für Kundenaufträge in den Geschäftsfeldern Hausgeräte und Automotive.

Bald schon zeigte sich sein Talent – der heute 38-jährige Potsdamer rückte in den Fokus der Geschäftsleitung, um ihn für noch höhere Aufgaben zu qualifizieren. Von November 2016 bis August 2018 bekam er die Chance, den Wirthwein-Standort im badischen Sasbach zu leiten. Diese Aufgabe und die damit verbundene zeitweise Trennung von der Familie und seinen Söhnen Matwej (10) und Anton (4) meisterte er zwar, aber räumt ein: „Da die Familie mein größtes Hobby ist, bin ich froh, jetzt wieder zuhause zu sein“.

Gut gerüstet

Er bekam bereits zum 1. Oktober 2018 die Verantwortung für den Standort Nauen übertragen. „Die Aufgaben eines Werkleiters bei der Wirthwein-Gruppe und auch die internen Abläufe sind mir aus meiner Zeit in Sasbach bekannt. Deshalb fühle ich mich gut gerüstet. Zumal ich den Standort Nauen kenne.“

Zu seinen Aufgaben zählt er, ein Team zu formen, das die nächsten aus wirtschaftlicher Sicht stürmischen Jahre bestehen kann: „Ich will außerdem das Verständnis unseres Teams stärken, wenn Kunden mit Neuausrichtungen auf die stetigen Veränderungen am Markt reagieren“.

Von Jens Wegener