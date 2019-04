Nauen

Ein neues dreigeschossiges Gebäude errichtet die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe auf einem rund 1500 Quadratmeter großen Grundstück an der Ketziner Straße. Genutzt werden soll es als Ärztehaus und Verwaltungsstandort. Ziel ist es, dass ab März 2020 nach nur zehn Monaten Bauzeit die ersten Nutzer in ihre neuen Räume einziehen. In Kürze geht es mit dem Rohbau los. Das teilt die Unternehmensgruppe jetzt mit.

Vorgesehen ist, dass in dem Neubau, der vor dem Seniorenzentrum entsteht, unter anderem die ambulanten Arztpraxen des Tochterunternehmens MDZ Platz finden werden. Im ersten Obergeschoss werden künftig die Dermatologie, Allgemeinmedizin und Chirurgie mit Schwerpunkt Proktologie sitzen, die bisher im Souterrain auf der gegenüberliegenden Straßenseite angesiedelt sind. Im Neubau werden sie künftig auch über zwei moderne Eingriffsräume verfügen.

Röntgenpraxis und Apotheke

Für kurze Wege der Patienten soll zudem die Röntgenpraxis im Erdgeschoss sorgen. Außerdem ist unmittelbar daneben auf 140 Quadratmetern eine Facharztpraxis geplant, der Betreiber steht aber noch nicht fest.

Des Weiteren soll in dem Haus der ambulante Pflegedienst „Helfende Hände“ sein Domizil haben, und auch die Apotheke in der Ketziner Straße zieht dort ein – auf vergrößerter Fläche. Wie die Havelland Kliniken mitteilen, ist das zweite Obergeschoss dem Personalmanagement des Konzerns vorbehalten, das derzeit in angemieteten Räumen am Lindenplatz untergebracht ist.

4,5 Millionen Euro

Insgesamt entstehen im neuen Gesundheits- und Verwaltungszentrum Nauen knapp über 1000 Quadratmeter Nutzfläche, zudem sind 16 zusätzliche Parkplätze geplant. Die Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH (GSG) – eine Tochter der Unternehmensgruppe – investiert als Bauherr damit für die Stärkung des Standorts Nauen insgesamt rund 4,5 Millionen Euro.

Um die kurze Bauzeit realisieren zu können, wird eine Stahlskelettkonstruktion mit Spannbetondecken ausgeführt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Gebäude im Frühjahr 2020 bezugsfertig ist. Die Planung des Gebäudes verantwortet das Architekturbüro Brüch Kunath mit Sitz in Birkenwerder. Als Generalunternehmer wurde Gerlach Schlüsselfertigbau aus Einbeck im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung verpflichtet.

Von Andreas Kaatz