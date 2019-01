Ribbeck

Schwungvolle Tänze und anspruchsvoller Gesang. Dass die Stadt Nauen auch kulturell etwas zu bieten hat, das konnten die Gäste des Nauener Neujahrsempfangs auf Schloss Ribbeck erleben. Emely Mahler brachte das Lied „Halleluja“ zu Gehör und die Ende 2017 gegründete Band „ Alaska“ mit Laura, Isabell, Julia, Luisa und Max trat auf. Zudem wirbelten die Damen vom Tanzstudio „Amanda“ übers Parkett.

Zwischen den Darbietungen berichtete Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) von „einem Jahr der Erfolge, Herausforderungen und Umstrukturierungen“. Vor genau einem Jahr hatte er sein Amt als Nauener Stadtoberhaupt angetreten. „Eine der größten Herausforderungen war die Bombenentschärfung am 22. Juni, die auch die Gemeinde Brieselang betraf“, so Meger. Die Stadt hatte damals die Federführung.

Dank an die Helfer

Der Bürgermeister dankte allen Helfern – unter anderem seinen Verwaltungsmitarbeitern und der Feuerwehr, die aber 2018 nicht nur die Bombenentschärfung absicherte. Auch bei den Großbränden in Nachbarkreisen waren die Kameraden unter anderem im Einsatz und „machten unserer Stadt unter Führung von Stadtbrandmeister Jörg Meyer große Ehre“.

Eines hätte Meger nicht gedacht, als er seinen Dienst angetreten hat: Nämlich dass das Hauptproblem die fehlenden Schul- und Kita-Plätze sein werden – die Kehrseite des ansonsten erfreulichen Einwohnerzuwachses. Immerhin stieg die Zahl um rund 400 auf 18 767.

Planung für Schulen

Auch 2019 wird das Hauptaugenmerk darauf liegen, die soziale Infrastruktur entsprechend anzupassen. So steht die Planung für ein bis zwei neue Grundschulen an, „und ich persönlich würde mir wünschen, dass sie in den Ortsteilen entstehen“, sagt Meger. Vielleicht auch im Rahmen eines Projektes mit der Kirche.

Eine Kita mit 164 Plätzen soll im Baugebiet Luchblick entstehen, eine weitere in Berge. Zudem öffnet bald die neue Kita in Groß Behnitz. Hinzu kommen die Vorbereitungen für den neuen Hort mit 150 Plätzen an der Arco-Schule sowie für den Ergänzungsbau.

Dank an Dallgow

Meger dankte zudem der Gemeinde Dallgow-Döberitz dafür, dass der Seeburger SV Fördermittel in Höhe von 200 000 Euro rechtzeitig zurückgegeben hat, weil dessen geplantes Projekt vorerst nicht umsetzbar ist. Nun soll der VfL Nauen das Geld für einen Hybridrasenplatz bekommen.

Und schließlich wird in diesem Jahr der Ausbau der Hamburger Straße beginnen sowie am 28. März der neue Wochenmarkt auf dem Rathausplatz starten – mit einem Blumenmarkt. „Er wird eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein.“

Buffet eröffnet

Die „bedeutungsschwersten“ Worte blieben an dem Abend Ribbecks Ortsvorsteher Jürgen Gaschler vorbehalten: „Das Buffet ist eröffnet“, verkündete er schmunzelnd unter Beifall.

Von Andreas