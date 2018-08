Nauen

Voraussichtlich ab 15. Oktober können Autofahrer in Nauen ihre Parkgebühren digital begleichen. Damit entfällt für sie der Weg zum Parkscheinautomaten und sie müssen auch nicht unbedingt Bargeld dabei haben, wenn sie ihr Auto abstellen wollen. „Das soll ein Service für den Bürger sein“, sagte jetzt Bürgermeister Manuel Meger. Die entsprechende Ausschreibung, um einen Anbieter zu finden, läuft derzeit.

Parkscheinautomaten werden nicht überflüssig

Seit Mai arbeitet die Stadtverwaltung an der Umsetzung des Handy-Bezahlsystems. Es soll eine zusätzliche Leistung sein, die Parkscheinautomaten werden dadurch nicht überflüssig. Aufkleber an den Automaten sollen aber auf die Möglichkeit hinweisen, dass man seine Gebühren auch digital bezahlen kann. Dazu muss eine entsprechende App aufs Handy geladen werden.

Erleichterung für den Bürger

Obwohl dann kein Parkschein im Auto liegt, muss man kein Knöllchen befürchten. „Der Außendienstmitarbeiter hat Einblick in das System und sieht, dass bezahlt wurde und bis wann bezahlt wurde“, so der Bürgermeister, der das System als eine Erleichterung für den Bürger ansieht. Das Bezahlen über das Handy soll in allen Bereichen gelten, in denen schon jetzt Parkgebühren erhoben werden – sowohl in der Kernstadt als auch in Ribbeck.

Die Abrechnung der Gebühren soll über den Betreiber der App erfolgen, der sich das Geld vom Kunden holt. Für die Kommune ist das Ganze kostenfrei.

Von Andreas Kaatz