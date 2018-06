Berge/Wachow

In den Nauener Ortsteilen Berge und Wachow stehen seit dem Wochenende zwei neue Bäume. Gepflanzt wurden sie mit vereinten Kräften. Denn Nauenens Bürgermeister Manuel Meger, die Ortvorsteher von Berge und Wachow, Peter Kaim und Uwe Bublitz (alle drei LWN) sowie die Landtagsabgeordneten Barbara Richstein (CDU) und Udo Folgart (SPD) ließen es sich nicht nehmen , ihren Teil zu einer Aktion beizutragen, die vom Radsportverein „Tour d‘ Allee“, dem BUND Mecklenburg-Vorpommern und der Alleenschutzgemeinschaft (ASG) organisiert wird.

1900 Kilometer mit dem Rad

Auf Rügen begann am 1. Juni eine Radfernfahrt von der Ostseeküste bis zum Bodensee für den Schutz der Alleen. Die Teilnehmer treten in die Pedale, um die Tour über 1900 Kilometer von Sellin bis zum Bodensee zu meistern und damit ein Zeichen für den Erhalt der Alleen in Deutschland zu setzen. Am Wochenende kamen die Radler am Ende der zweiten, 162 Kilometer langen Etappe in der Funkstadt Nauen an.

Historische Alleen sollen erhalten werden

Nach der gemeinsamen Pflanzaktion hatte Nauens Bürgermeister zum gemütlichen Abschluss in eine Gaststätte in Wachow eingeladen. „Es war spannend, mit dem ehemaligen Rennradfahrer Heinz Richter, Jahrgang 1947, ein Stück mit dem Rad unterwegs zu sein, der bei den olympischen Spielen 1972 in München Silber für die DDR holte“, so Meger. Er freue sich, mit den Baumpflanzungen etwas zum Erhalt der historischen Alleen im Stadtgebiet beigetragen zu haben. Außerdem sei das Radfahren gut für seine Gesundheit, ergänzte das Stadtoberhaupt. Nach Angaben des Umweltverbandes BUND, der Mitveranstalter der Tour ist, befinden sich Alt-Alleen in einem zunehmend schlechten Zustand.

Die Tour führt bis zum 15. Juni durch die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

