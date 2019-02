Nauen

Eine „ Plattform Stadtentwicklung Nauen“ hat sich jetzt gegründet. Die Initiatoren laden alle Interessenten für Donnerstag, den 21. Februar, um 18 Uhr zu einer ersten kreativen Runde in die Bibliothek des Leonardo-da-Vinci Campus’ in Nauen, Alfred-Nobel-Straße 10, ein.

Entwicklung gestalten

Hintergrund ist das ständige Wachstum der Stadt, an vielen Ecken wird gebaut. Dies stellt Nauen vor große Herausforderungen, was die Themen Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Gesundheit sowie Kita und Schule betrifft. Mit Hilfe der Plattform Stadtentwicklung soll die künftige Entwicklung Nauens gestaltet werden. Ziel könnte ein Leitbild sein.

„Wir brauchen einen Raum, in dem sich viele Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft und Politik über die zukünftige Entwicklung von Nauen austauschen können. Deshalb freue ich mich, dass es gelungen ist, Politiker verschiedener Lager, Unternehmer und Menschen, die sich aktiv für das Geschehen in Nauen einsetzen wollen, an einen Tisch zu bringen“, so Irene Petrovic-Wettstädt, Koordinatorin der Initiative und Geschäftsführerin des Leonardo-da Vinci Campus.

Begleitung des politischen Prozesses

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, versteht sich die Initiative als Versuch, den politischen Prozess ergebnisoffen und mit breiter Beteiligung zu begleiten. Dazu sagt der Mitbegründer der Initiative Raimond Heydt von den Piraten: „Bei allem, was uns in den nächsten Monaten und Jahren Kopfzerbrechen machen wird, sollten wir vor allem auch die vielen Chancen und Möglichkeiten sehen, welche sich uns aktuell bieten.“

Zu den Erstunterzeichnern der Plattform gehören außerdem Eckart Johlige ( CDU), Robert Borchert ( SPD), die Unternehmer Michael Stober und Martin Torkler, Neu-Bürgerin Nicole Rau und Hartmut Siegelberg, ehemaliger Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung.

Von Andreas Kaatz