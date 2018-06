Nauen

Der 38-jährige Jethro Reinhardt übernahm im vergangenen Winter das Traineramt beim Landesklasse-West-Vertreter VfL Nauen. Neben seiner Trainertätigkeit geht der ehemalige Torhüter zudem als Stürmer für die zweite Mannschaft des Vereins auf Torejagd und agiert als Schiedsrichter. Hier seine WM-Einschätzung.

Gruppe A: Russland, Saudi Arabien, Ägypten und Uruguay – das klingt nach einer sehr ausgeglichenen Gruppe, wo prinzipiell jeder jeden schlagen kann. Vorteil natürlich beim Gastgeber, der jedoch unter besonderem Druck vor heimischer Kulisse steht. Die Saudis haben im letzten Test gegen das deutsche Team bewiesen, was sie können. Ausgang meiner Meinung nach völlig offen. Tipp: Uruguay vor Russland.

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko und der Iran. In der Gruppe sind Platz 1 und 2 klar programmiert. Die Iraner und die Marokkaner haben gegen den Europameister und die immer sehr stark einzuschätzenden Spanier keine Chance auf ein Weiterkommen.

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru und Dänemark. Hier dürfte der Vizeeuropameister mit drei Siegen als erster durchmarschieren, interessant dürfte es hingegen auf den Plätzen werden. Wobei die gerade so in den Playoffs reingerutschten Peruaner scheinbar das schwächste Team sind. Aber auch die Dänen mussten den Umweg gehen, hatten allerdings im Gegensatz zu den Peruanern, die Neuseeland bezwangen, mit den Iren ein anderes Kaliber. Tipp: Frankreich vor Dänemark.

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria. Ebenfalls eine sehr ausgeglichene Gruppe, in der man Lionel Messis Team zu den leicht favorisierten Teams zählen sollte, allerdings sind die ohne ihn nichts wert. 19 Monate ohne ein Pflichtspieltor, das der Zauberzwerg nicht erzielte, spricht Bände. Es ist die spannendste Gruppe meiner Meinung nach, da dort wirklich jeder jeden schlagen kann. Dort gibt es die meisten Unentschieden und am Ende geht es knapp über die Tore. Tipp: Argentinien vor Nigeria.

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica und Serbien. Der Rekordweltmeister ist hier klarer Favorit, aber die Schweizer, wie auch die Serben sind unangenehme Gegner. Costa Rica könnte hier das Zünglein an der Waage sein. Tipp: Brasilien vor der Schweiz.

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden und Süd Korea. Die deutsche Gruppe sollte eigentlich von unserem Team klar gewonnen werden. Vor der WM 2014 setzte niemand auch nur einen Pfifferling aufs deutsche Team, Ausgang ist bekannt. Testspiele sind keine Weltmeisterschaft. Dahinter dürften die Koreaner etwas abfallen, aber auch die Schweden und Mexikaner sind nicht unbedingt für Hurrafußball bekannt. Tipp: Deutschland vor Schweden.

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien und England. Auch hier wie in der Portugal/Spaniengruppe klare Vorzeichen. Panama und Tunesien werden sich im direkten Duell um Platz 3 bekämpfen, während auch hier das Duell der Giganten Belgien vs. England den Gruppensieg bringt. Tipp: England vor Belgien.

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien und Japan. Hier dürften die Polen um Superstar Lewandowski die Favoritenrolle innehaben, jedoch sollten sie auf der Hut sein, denn die vermeintlich schwächeren Teams dürften auf einem Niveau liegen und sind in der Lage, die Polen zu ärgern. Tipp: Polen vor Japan.

Und wie weiter? Portugal zieht gegen Uruguay ins Viertelfinale ein, genauso wie Spanien gegen die Russen. Frankreich schaltet die Nigerianer aus und die Dänen kämpfen Argentinien nieder. Brasilien dürfte die Schweden ausschalten, wie auch die Mannschaft die Eidgenossen. England schießt Japan raus und die Belgier setzen sich im Elfmeterschießen gegen die Polen durch.

Viertelfinale, Frankreich muss gegen die Portugiesen ran und will Revanche fürs Finale dahoam in 2016, aber wieder geht’s in die Hose und Cristiano Ronaldo wird in seinem letzten großen Turnier noch einmal für Furore sorgen. Brasilien gegen England dürfte der nächste große Kracher werden, in dem die Engländer mit ihrer Defensiven Kompaktheit den Zauberern den Zahn ziehen werden, Harry Kane und Markus Rashford mit zwei perfekten Kontern zum 0:2.

Deutschland steigert sich wieder mal von Spiel zu Spiel und die völlig überspielten Belgier haben im Viertelfinale das Nachsehen. Spanien schaltet Dänemark souverän aus, gewarnt von der Argentinienpleite.

Halbfinals, Portugal gegen England und Deutschland gegen Spanien. Cristiano muss früh verletzt raus und die Portugiesen völlig von der Rolle, klares 0:4. Die Spanier haben sich durchgemogelt und bekommen jetzt den ersten Brocken, die deutsche Elf allerdings eine Nummer zu groß und am Ende im Finale. Welches als die Revanche von ’66 verkauft wird. Deutschland gewinnt 4:2 nach Verlängerung und hakt damit Wembley für immer ab.

