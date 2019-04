Groß Behnitz

Es ist noch gar nicht lange her, dass Nauens Bürgermeister Manuel Meger in Groß Behnitz den symbolischen Schlüssel der neuen „ Kita Sonnenschein“ an Ortsvorsteher Wolfgang Jung (beide LWN) überreichte. Die alte Kita gegenüber wird derzeit aufwendig saniert, die Kosten hierfür werden bei rund 200 000 Euro liegen.

Kita soll Platz für 35 Kinder bieten

Sechs Jahre hat Groß Behnitz um die Sanierung des alten Gebäudes, beziehungsweise um einen Neubau gekämpft. Bis zum Beginn des neuen Kita-Jahres im August/September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann bietet die sanierte Kita Platz für weitere 35 Kinder.

Über den Stand der Dinge verschaffte sich jetzt der Ortsvorsteher gemeinsam mit der Kita-Leiterin Ulrike Koske ein Bild. „Die gröbsten Arbeiten, die mit viel Dreck und Staub verbunden waren, sind geschafft“, so der Ortsvorsteher. Die Rahmenbedingen für das weitere Voranschreiten der Arbeiten liegen voll im Plan.

Für die neue Kita werden Mitarbeiter gesucht

Die Kita-Leiterin ergänzte: „In Kürze werden die Fußböden erneuert, die Bäder saniert und die Fenster erneuert.“ Auch die künftige Personallage sei klar: „Die Erzieherinnen werden neu eingestellt. Für diesen Trakt werden zwei Erzieherinnen benötigt, dazu eine Auszubildende“, erläuterte sie. Auch in den Außenbereichen wird derzeit bereits fleißig Hand angelegt.

Von MAZ