Ribbeck

Einige Veranstaltungen sind schon fast ausverkauft. Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH, kann sich freuen: „ Fontane zieht.“

Mehr als anderthalb Jahre hatte Wasser an dem Jahresprogramm für das Jahr 2019 gefeilt. Der 200. Geburtstag von Theodor Fontane drückt auch den Ribbeckern seinen Stempel auf. Dabei ist hier längst nicht alles auf den Dichter ausgerichtet. So kommen die Liebhaber der schönen Kammermusik am 9. Februar auf ihre Kosten, wenn Werke von Mozart, Debussy und Grieg erklingen, so können sich Freunde der gepflegten Popmusik auf die Münchner Freiheit freuen, die Anfang Juni zu Gast sind.

Zur Galerie Seit zehn Jahren ist das Schloss Ribbeck ein Ort für kulturvolle Begegnungen.

Aber der Star des Jahres bleibt Fontane. Und der begegnet den Besuchern in ganz verschiedenen Facetten. Zu den fast ausverkauften Terminen gehören die beiden kulinarischen Lesungen. Im Februar lädt Frank Dittmer aus Falkensee zu einer Lesung ein, einen Monat später ist Ilja Richter zu Gast. Die Schlossküche steuert ein Vier-Gänge-Menü bei, an dem Fontane seine Freude gehabt hatte. „Er schätzte gutes Essen und Trinken“, sagt Frank Wasser.

Ballade mit Breitenwirkung

Was die Havelländer an Fontane schätzen, ist vor allem seine Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Sie bescherte Ribbeck und dem Havelland einen großen Bekanntheitsgrad, verbunden mit einem Sympathiebonus. Den will man hierzulande gerne rechtfertigen und den Besuchern interessante und unterhaltsame Stunden bieten.

Neues Museum im Schloss

Dazu könnte bald das neue Museum im Schloss beitragen. Am 1. Mai wird es eröffnen. Traditionell und interaktiv, so versprechen es die Museumsmacher. Von einer begehbaren Birne ist schon mal die Rede, um Besucher neugierig zu machen.

Von Liebermann bis Hogrebe

Aber nicht nur im Museum stößt der Gast auf Fontane. Schon am 10. Februar wird im Schloss eine Ausstellung in der Flurgalerie eröffnet. Mit Max Liebermann, Bernhard Heisig, Ulrike Hogrebe, Gerhard Göschel und Harald Metzkes sind bekannte Namen vereint. Ihre Arbeiten zeigen die Beziehungen zwischen Kunst und dem Wirken von Theodor Fontane.

Ketziner Fontaneschule gastiert

Fontane auf der Bühne – das ist Pfingsten zu erleben, wenn die Schüler der Fontaneschule Ketzin ihre Version von „Irrungen, Wirrungen“ aufführen. Das Stück erarbeiten sie mit dem Schauspieler Reimund Groß. Die Schlossfestspiele Ribbeck kommen im Juli mit ihrer Effi-Briest-Produktion, für die bereits viele Gastspieltermine in ihrem Terminkalender stehen.

TV-Literaturexperten zu Gast

Effi Briest hat den Ruhm Fontanes als Romancier begründet. Daran wollen die TV-erprobten Literaturexperten Anne-Dore Krohn und Denis Scheck anknüpfen. Auch der Dichter und Reiseschriftsteller, der Kritiker und Journalist Fontane soll bei ihnen zu Wort kommen. Ihr Programm haben sie unter das Fontane-Wort „Ich bin nun mal fürs Kleine...“ gestellt. Das schrieb dieser 1887 an seine Frau. „Ich bin nun mal fürs Kleine, da ich das Große nicht haben kann. Vielleicht wäre ich aber auch unter allen Umständen fürs Kleine“, merkte der große Realist mit dem Sinn fürs Ironische an.

Von Puppenbühne bis Contest

Und es fontanelt weiter: Die Havelländer Puppenbühne präsentiert „Der Birnbaum“ für Kinder ab fünf Jahren. Für die Erwachsenen gibt es dann eine musikalische und dichterische Begegnung von Fontane und Eichendorff. Das Berliner Residenzorchester schmeißt sich in Barockkostüme und spielt ein „Konzert für Effi Briest“. Die Havelländischen Musikfestspiele laden zum Contest „Sing den Theo“.

Die nächsten Termine Die Pianistin Flavia Brunetto und der Geiger Silvano Minella sind am 9. Februar 15 Uhr mit Musik von Mozart, Debussy und Grieg zu Gast. Die Flurgalerie des Schlosses wird am 10. Februar um 15 Uhr eröffnet. Als Teil des Ribbecker Bücherwinters lesen Frank Dittmer am 23. Februar und Ilja Richter am 23. März. Der Ribbecker Sommer beginnt am 1. Mai mit einem Fontane-Frühschoppen. Kontakt über Telefon 033237/85900.

„Das Fontanejahr endet für uns genau Silvester“, blickt Frank Wasser voraus. Dann wird im Haus richtig Silvester gefeiert, mit Essen und Tanz. Und mit dem Kabarettisten René Sydow. Der erzählt, wie Fontane wirklich seinen Geburtstag gefeiert hat.

Von Marlies Schnaibel