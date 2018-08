Nauen

Die Einwohner von Schwanebeck müssen sich in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen. Denn ab 1. Oktober beginnen Sanierungsarbeiten an der Brücke, die grundsätzlich die einzige Zufahrt zum Nauener Ortsteil darstellt. Das 1997 errichtete Bauwerk überspannt die Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-Hannover. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis 3. Dezember andauern.

Sperrung für schwere Lkws geplant

Geplant ist eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung, so dass die Brücke in der Bauzeit für Pkws befahrbar bleibt. Somit können die Bewohner der 120 Haushalte ihren Ort immer erreichen. Anders sieht es bei schweren Lkws aus. „Geplant ist, vom 8. bis 21. Oktober und vom 5. bis 18. November die Brücke für Fahrzeuge zu sperren, die schwerer als sechs Tonnen sind“, kündigte Bürgermeister Manuel Meger an. Als Ausweichroute soll für diese dann der befestigte Feldweg von der L 91 bei Quermathen in Richtung Schwanebeck zur Verfügung stehen.

An dieser Strecke werden in Kürze zwei Ausweichstellen für den Gegenverkehr errichtet. Nutzen sollen den Weg während der Sperrzeit insbesondere Fahrzeuge der HAW, denn fünf Klärgruben in Schwanebeck müssen wöchentlich geleert werden. „Die Bewohner von Schwanebeck werden in den kommenden Tagen schriftlich über die Baumaßnahmen an der Brücke informiert“, kündigt Bürgermeister Meger an.

An der Meierei-Brücke muss ebenfalls etwas getan werden

Aber nicht nur an der Schwanebecker Brücke muss etwas getan werden, sondern auch an der im Wald liegenden Brücke „Ribbecks Meierei“, die ebenfalls über die Hochgeschwindigkeitsstrecke führt. Bei der handelt es sich aber um eine so genannte Notwegebrücke, die nur für Radfahrer gedacht ist. Im Notfall können aber auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bis zu einem bestimmten Gewicht die Brücke passieren. Diese wird während der Bauarbeiten komplett gesperrt.

„Die Sanierungsarbeiten sind notwendig, da an beiden Brücken aus dem Jahr 1997 Schäden an den Brückenkörpern festgestellt wurden. Hierzu müssen auch die Übergangskonstruktionen zwischen den Brückenkörpern und Widerlagern ausgetauscht werden“, erläuterte Nauens Bau-Fachbereichsleiter Bert Lehmann.

Instandsetzung sollte bereits 2016 erfolgen

Dass die Sanierungsarbeiten in zeitlicher Nähe zum Brückeneinsturz in Genua erfolgen, ist indes reiner Zufall. Ursprünglich war geplant, dass die Schwanebecker Brücke bereits 2016 instandgesetzt wird. Allerdings musste das Vorhaben verschoben werde, unter anderem aus finanziellen Gründen.

Derzeit läuft noch die Ausschreibung. Wie teuer es letztlich wird, steht somit noch nicht fest. Somit ist ein Baubeginn auch davon abhängig, dass die Baupreise nicht explodieren, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Jedoch sei man bestrebt, so Meger, das Vorhaben umzusetzen.

Insgesamt 15 Brücken im Blick

Insgesamt muss sich die Stadt Nauen um rund 15 Brücken in ihrem Gebiet kümmern. Die Bauwerke werden regelmäßig überwacht. Alle sechs Jahre erfolgen Hauptprüfungen, alle drei Jahre einfache Prüfungen. Zudem gibt es Brückenschauen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen auch Brücken abgerissen werden.

Geplant ist dies in Kürze für die „Viehbrücke“ über den Großen Havelländischen Hauptkanal. Die ist wegen ihres maroden Zustandes schon seit 2003 für Autos und seit 2014 auch für Fußgänger gesperrt. In diesem Jahr soll zumindest der Überbau abgerissen werden, die Fundamente sollen stehen bleiben.

Von Andreas Kaatz