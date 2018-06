Nauen

Für die Bombenentschärfung am Freitag in Nauen liefen auch am Mittwoch die Vorbereitungen bei der Stadtverwaltung auf Hochtouren. Denn sie muss dafür sorgen, dass der Sperrkreis bis 8 Uhr von den Anwohnern sowie von den Mitarbeitern der Firmen in dem Bereich rund um den Bahnhof verlassen worden ist.

„Wir bitten die Bürger darum, Ruhe zu bewahren und den Angaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr Folge zu leisten“, appelliert Bürgermeister Manuel Meger. Er hofft, dass alles gut geht und die Sperrmaßnahmen so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden können.

Voraussichtlich eine amerikanische Fliegerbombe

Wie berichtet, ist im Rotdornweg nördlich des Bahnhofs in drei Meter Tiefe eine „bombenverdächtige Anomalie“ entdeckt worden. Die Experten gehen davon aus, dass es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit zwei Zündern handeln könnte, die am 20. April 1945 bei einem Luftangriff abgeworfen wurde und nicht detoniert ist.

Beeinträchtigungen im Busverkehr Bis 8 Uhr muss Havelbus das Firmengelände am Standort Nauen evakuiert haben. Telefonische Erreichbarkeit für Anfragen der Fahrgäste: 03321/8 28 31 00 und 8 28 31 60. Betroffen sind folgende Linien: 650 (Nauen-Potsdam), 658 (Nauen-Ketzin (-Paretz), 659 (Nauen–Paaren/Glien), 660 (Nauen-Groß Behnitz-Päwesin), 661 (Nauen-Wagenitz-Friesack), 663 (Nauen-Dallgow-Döberitz), 664 (Nauen-Bergerdamm (– Königshorst), 667 (Nauen-Brieselang), 680 (Rathenow-Nauen). Ab 8.30 Uhr beginnen und enden alle Fahrten dieser Linien an der Haltestelle „Nauen, Zentrum“. Alle Stadtbus-Fahrten (Linie 666) beginnen und enden ab 8 Uhr an der Haltestelle „Nauen, Oranienburger Straße“. Die Haltestellen „Bahnhof“, „Am Schlangenhorst“, „Ludwig-Jahn-Straße“, „Ludwig-Jahn-Straße/Sportplatz“, „Kastanienweg“, „Ahornweg“ und „Ulmenweg“ werden für die Dauer der Sperrung nicht bedient. Nach Aufhebung des Sperrkreises kann es noch zu Beeinträchtigungen kommen. Havelbus berichtet über www.havelbus.de und auf der unternehmenseigenen Facebookseite.

Ob es tatsächlich solch ein Blindgänger ist, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Donnerstag wissen. Dann soll das Grundwasser abgesenkt und der Sprengkörper freigelegt sein. In der Folge muss beurteilt werden, ob eine Entschärfung möglich ist, ob die Bombe zur Sprengung abtransportiert werden kann oder aber ob vor Ort gesprengt werden muss. Auch die rund 50 Einwohner der Brieselanger Siedlung Bredow-Luch müssen am Freitag ihre Häuser bis 8 Uhr verlassen.

Versorgungspunkt in der Arco-Schule

Für die von der Evakuierung betroffenen Anwohner bietet die Stadt einen Versorgungspunkt in der Graf-Arco-Schule in der Kreuztaler Straße 3 an, wo sie sich aufhalten können. Dort soll es auch eine Infotafel geben, auf der alle aktuellen Mitteilungen, die die Entschärfung betreffen, ausgehängt werden.

Neben Informationen erhalten die Bewohner des Sperrkreises im Versorgungspunkt auch ein entgeltliches Imbiss- und Getränkeangebot der Cafeteria. Eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit bietet die Stadt ab 8 Uhr im Café im Stadtbad Nauen, Karl-Thon-Straße 20, an. Der Schul- und Hortbetrieb der Graf-Arco-Schule wird für Freitag eingestellt.

Übernachtung ist notfalls auch möglich

Sollte die Entschärfung tatsächlich länger dauern, besteht auch die Möglichkeit, in der Turnhalle der Graf-Arco-Schule auf Feldbetten zu übernachten. Zudem wird die Stadt für diesen Fall ab 17 Uhr zwei weitere Telefonhotlines schalten: 03321/ 40 82 85 und 40 82 86. Schon jetzt kann man sich bei Bedarf unter 03321/40 82 34 und 40 82 35 informieren.

Der Absperrkreis wurde mit einem Radius von 900 Metern um den Fundort und Sprengplatz festgelegt. Für diesen Bereich gilt ab Freitag, 22. Juni, 8 Uhr, ein Betretungsverbot. Wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, beginnen ab diesem Zeitpunkt die Kontrolle und die Räumung des Sperrgebietes. Feuerwehr und Polizei werden bereits ab 7 Uhr innerhalb des Sperrkreises Lautsprecheransagen durchführen. Die Bewohner und die Gewerbebetriebe im Gebiet des Sperrkreises wurden bereits schriftlich über die Räumung informiert, heißt es.

Bürgerbüro nicht mehr erreichbar

Das Bürgerbüro der Stadt Nauen wird am Donnerstag ab 13 Uhr sowie am Freitag nicht mehr für den Publikumsverkehr erreichbar sein. Hier kann aber auch während der Schließung persönlich vorgesprochen werden, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Räumung handelt.

Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt

Die B 273 bleibt für den Verkehr frei. Der Bahn- und Busverkehr wird indes von den Räumungsmaßnahmen stark betroffen sein. So soll es einen Schienenersatzverkehr geben. Der Bahnhof Nauen wird am 22. Juni ab 8.30 Uhr gesperrt. Von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr werden keine Züge zwischen Paulinenaue und Brieselang verkehren, gegebenenfalls auch danach.

Von Andreas Kaatz