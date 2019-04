Gohlitz

Bei den Osterfeierlichkeiten in Gohlitz haben sich am Gründonnerstag drei Männer geprügelt. In dem Nauener Stadtteil ging um 18.30 Uhr das traditionelle Osterfeuer los. Als der Streit zwischen den Teilnehmern eskalierte, gab zunächst ein 33-Jähriger einem 41- Jährigen einen Faustschlag und schlug anschließend einen 51-Jährigen.

Dieser verlor durch den Schlag das Gleichgewicht und fiel in eine brennende Feuerschale. Er erlitt Verbrennungen, die ambulant in der Havellandklinik Nauen behandelt werden mussten. Wie es zu dem Streit kam, ist nicht bekannt.

Ob es während des langen Wochenendes weitere Osterfeuer im Havelland geben wird, steht in Frage. Die große Trockenheit hat dazu geführt, dass im Landkreis die Waldbrandgefahrenstufe 4, also die zweithöchste, gilt. Privaten Feuer sind nicht mehr erlaubt. Auch das Entfachen kleinerer Lagerfeuer in der Größe 1 mal 1 Meter sollte unbedingt vermieden werden, sagte ein örtlicher Feuerwehrmann.

Von MAZonline