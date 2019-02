Nauen

Die Suche nach einem Grundstück für einen weiteren Schulstandort am Rande der Nauener Kernstadt oder aber in einem der Ortsteile ist vorerst auf Eis gelegt. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung konnte sich das Gremium nicht einigen.

Somit fiel sowohl ein von Frischer Wind/Piraten und SPD eingebrachter Vorschlag durch als auch ein weiterer, den die Fraktion der Ländlichen Wählergemeinschaft plus Bauern am Sitzungstag vorgelegt hatte.

Anhaltender Zuzug

Dass ein neuer Standort gesucht werden soll, hängt mit dem anhaltenden Zuzug nach Nauen zusammen. Denn damit steigen auch die Kinderzahlen, so dass die Kapazitäten in den Kitas schon jetzt nicht mehr ausreichen. Auch die Schulen sind sehr voll.

Aus diesem Grunde hatten Frischer Wind/Piraten und SPD angeregt, die Verwaltung damit zu beauftragen, Sondierungen zum Erwerb eines mindestens fünf Hektar großen Grundstückes am Rande der Kernstadt vorzunehmen. Dort soll ein neuer Standort entwickelt werden.

Formulierung umstritten

Der LWN ging das aber offenbar nicht weit genug. Sie befürwortet unter anderem die grundsätzliche Unterstützung von Initiativen freier Träger. „Dies gilt im besonderen Maße für die Schaffung von Kapazitäten außerhalb der Kernstadt“, hieß es. Also in den Ortsteilen. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob eine staatliche Grundschule in einem der Ortsteile sinnvoll wäre.

Genau an der Formulierung „im besonderen Maße“ schieden sich die Geister. „Das heißt für mich, die Kernstadt ist ausgeschlossen und der Schwerpunkt liegt auf einer Schule in den Ortsteilen“, sagte Oliver Kratzsch ( SPD).

Nicht grundsätzlich dagegen

Er gab zu bedenken, dass in dem Falle – entgegen dem Prinzip der kurzen Wege – vielleicht zehn Kinder zu Fuß in die Schule gehen können und die anderen alle mit dem Bus fahren müssen. Wobei er nicht grundsätzlich gegen eine Schule in den Ortsteilen sei.

An der gleichen Formulierung störte sich auch Thomas Lück von den Linken. Diese haben ohnehin Probleme mit freien Trägern, wie er sagte, sehen Bildung eher als staatliche Aufgabe. Da die Schulbezirkssatzung die Wohnortnähe favorisiert, befürchtet er eine Trennung der Kinder aus der Kernstadt und den Ortsteilen, wenn die Schule in einem der Ortsteile entsteht.

Dringender Handlungsbedarf

Eine Einengung auf die Ortsteile stelle der Antrag nach Ansicht von Raimond Heydt (Piraten) hingegen nicht dar, lediglich einen Prüfungsauftrag. Auch die Kernstadt werde berücksichtigt. Er sieht dringenden Handlungsbedarf. Denn die vorhandenen Grundschulen könnten den Bedarf nicht mehr auffangen, seien überfüllt, betonte er.

„Wir sollten schauen, dass wir, wenn im Herbst die Zahlen aus dem Schulentwicklungskonzept vorliegen, nicht erst anfangen, nach einem Grundstück zu suchen“, reagierte Heydt auf die CDU.

Zweiter Schritt vor dem ersten

Denn Eckart Johlige ( CDU) hält nichts von einem Beschluss zur Grundstückssuche zum jetzigen Zeitpunkt. „Da würden wir den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wir sollten erst einmal das Gutachten abwarten.“ Die Christdemokraten plädieren zudem für Nachhaltigkeit. Sie wollen nicht, dass in zehn oder 15 Jahren eventuell leere Schulgebäude herum stehen.

Die LWN möchte jedoch vorbereitet sein, wenn das Konzept vorliegt, so Ralph Bluhm. Ebenso wie Heydt. Er will sich mit der Ablehnung der Beschlüsse nicht zufrieden geben und im Bildungsausschuss einen neuen Antrag zur Grundstückssuche einbringen.

Eher konsensfähig

Dieser soll eher konsensfähig sein. So ist nicht mehr die Rede von freien Trägern und von einer speziellen Fokussierung auf die Ortsteile. Zudem wird keine Grundstücksgröße festgelegt.

Von Andreas Kaatz