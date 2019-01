Nauen

Bei einem Verkehrsunfall in Nauen ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 29-Jähriger wollte mit seinem Toyota am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr von der Ludwig-Jahn-Straße nach links in die Graf-Arco-Straße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen BMW, der von einer 43-jährigen Frau gesteuert wurde.

Im Einmündungsbereich der Ludwig-Jahn-Straße kam es zum Zusammenprall, wobei die Frau in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 7000 Euro.

Von MAZ online