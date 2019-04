Lietzow

Aufgrund einer Sanierung der Bundesstraße 5 in Lietzow kommt es am Samstag, 6. April, im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr zu einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Die Mittelfuge der Fahrbahn-Deckschicht muss ausgebessert werden, sämtlicher Verkehr (auch Anlieger) wird umgeleitet.

Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Nauen erfolgt ab Berge über die L173 sowie die K6309 (Hertefeld). Diese Umleitung wird in entgegengesetzter Richtung nach Kyritz/ Rathenow ebenfalls ausgeschildert. Der Verkehr aus Berlin/Autobahn wird über die B273 am Abzweig der Tankstelle Nauen durch die Innenstadt bis zur Hertefelder Straße geleitet. Ebenso erfolgt die Umleitung für den Verkehr, der von der L91 (Quermathen) und der L86 (Markee) in Richtung Rathenow/ Kyritz fahren will.

Das Wenden vor dem Baustellenbereich wird nicht möglich sein, daher bittet der Landesbetrieb Straßenwesen darum, auf die Beschilderung zu achten.

Da absolute Trockenheit während des Einbaus Voraussetzung ist, wird je nach Wetterlage kurzfristig entschieden, ob die Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Sollte die Wetterlage die Arbeiten verhindern, werden die vorbereiteten Umleitungsstrecken nicht aktiviert und die Arbeiten am Samstag, 13. April mit den Umleitungsstrecken durchgeführt. Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet um Verständnis.

Von MAZ