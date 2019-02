Nauen

Von Peinlichkeiten im Teenie-Alltag über Zauberduelle bis hin zu großen Abenteuern kleiner Riesen: Beim Kreisentscheid des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der am Dienstag auf dem Leonardo-Da-Vinci-Campus in Nauen ausgetragen wurde, ging es lustig, überraschend und sogar ein wenig düster zu.

Isabella Groß siegt im Kreisentscheid

Und obwohl es am Dienstag keine Verlierer gab, begeisterte eine Leserin die sechsköpfige Jury ganz besonders. Mit ihrer erfrischenden, unverstellten Art zog Isabella Groß aus Falkensee die Zuhörer in ihren Bann.

„Das Buch ,Plötzlich It-Girl’ von Katy Birchall habe ich als Vorbereitung gemeinsam mit meiner großen Schwester gelesen – immer im Wechsel. Es ist witzig und einige Situationen kennt man aus dem eigenen Leben“, so die Sechstklässlerin, die das Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee besucht.

Mitte März vertritt sie das Osthavelland beim Bezirksausscheid in Wittstock/ Dosse. Aus welchem Werk sie dort lesen wird, will sie sich in Ruhe überlegen, denn Möglichkeiten gibt es schließlich genug.

Harry Potter und Drachenreiter

Neben Auszügen aus fantastischen Kinderbuchklassikern, wie Joanne K. Rowlings „ Harry Potter“ oder Cornelia Funkes „Drachenreiter“ führten die kleine Vorleser aus dem Osthavelland am Dienstag„Per Anhalter durch die Galaxie“ oder erklärten „Wie man seine voll peinlichen Eltern erträgt“.

Die Aufregung stand den Sechstklässlern, die sich zuvor in ihren Schulen als beste Vorleser qualifiziert hatten, ins Gesicht geschrieben. Auch Anton aus der Nauener Käthe-Kollwitz-Grundschule, der als Hahn im Korb mit voller Stimme aus Andreas Steinhöfels „Rico, Oskar und die Tierferschatten“ las, musste erst einmal tief Luft holen. „Vor so vielen Zuhörern habe ich noch nie gelesen. Ich freue mich, meine Schule vertreten zu können“, so der Elfjährige.

Die Reise zu den Sternen

Dass ein alter Hase gerne mal etwas Neues ausprobiert, bewies die junge Vorleserin Joenna aus Brieselang. Sie hat in der Vergangenheit bereits an vielen Vorlesewettbewerben teilgenommen, die Buchauswahl fällt ihr dabei immer besonders schwer.

„Statt aus meiner Lieblingsreihe ,Izzy Sparrow’ vorzulesen, habe ich mich heute für ein Sachbuch entschieden“, so die Schülerin, die das Jugendbuch „Die Reise zu den Sternen“ von Traudi Reich fest umklammert hielt.

„Die Sternenbilder sind anschaulich erklärt, die Mythologie spielt eine große Rolle“, sagte Joenna, die im Monat rund 20 Bücher verschlingt und von ihrer Mutter schon mal Nachts um drei Uhr mit der Taschenlampe unter der Bettdecke erwischt wird.

Zweite Runde: Unbekannter Text

Pointiert und fehlerfrei las sie daher auch den unbekannten Text, den sie und ihre Mitstreiter in der zweiten Runde präsentieren mussten. Jeweils zwei Minuten tauchten sie in die Welt von Odd ein, einem Außenseiter, der das Haus nie ohne sein Plüsch-Eichhörnchen verlässt.

Nicht jedes Wort aus „Der Krokodildieb“ ging den Vorlesern dabei leicht über die Lippen. „Wir achten auf Technik und Interpretation, Versprecher werden nicht gezählt“, sagte Jury-Mitglied und stellvertretender Schulleiter Drazen Spudic.

Kompetenz stärken, Freude am Lesen wecken

Ziel der Aktion, die seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet wird, ist es, Freude am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

„Ich lese immer, wenn es die Zeit neben den Hausaufgaben und Hobbys erlaubt“, sagte Siegerin Isabella Groß, die sich derzeit für die Reihe „Die Vampirschwestern“ von Franziska Gehm begeistert.

Von Laura Sander