Nauen

Der Nauener Bahnhof war einst ein stattliches Empfangsgebäude. Als sogenannter „ Staatsbahnhof“ wurde dieser als Umsteigebahnhof von Mitgliedern der Herrscherfamilie der Hohenzollern für ihre Fahrt in den Norden Deutschlands genutzt. Das „Osthavelländische Kreisblatt“ berichtete dann in einer Notiz, welches Mitglied der kaiserlichen Familie gerade in Nauen weilte. Davon berichteten die beiden Nauener Heimatfreunde Wolfgang Seeger und Wolfgang Johl jüngst in ihrem Vortrag „Der ehemalige Staatsbahnhof in Nauen“.

Vortrag über 150 Jahre Bahnhofsgeschichte

Das Interesse war groß: Noch nach Beginn des Vortrages kamen Zuhörer, die sich auch auf den Fußboden setzten, weil es keine Stühle mehr gab. Seeger und Johl blickten zurück auf die letzte 150 Jahre Bahnhofsgeschichte. Wobei ihr Fokus vor allem auf der Zeit von 1846 und 1945 lag.

Der Bau des Bahnhofs 1846 am ursprünglichen Stadtrand ist den Befürchtungen der Nauener Bürger geschuldet, die Eisenbahn würde die Stadt mit Lärm und Luftverpestung überziehen. Andere Städte handelten ebenso. Dass sich viele Bahnhofsgebäude an der Strecke Berlin-Hamburg architektonisch ähneln, hat einen einfachen Grund: Es waren Wiederverwendungsprojekte. Die Bahn sparte dadurch Kosten.

Erster Güterzug fuhr 1914

1891 wurde Nauen ein Haltepunkt für die Strecke Berlin-Hamburg. Seit 1890 war der Bahnhof auch in den Vorortverkehr nach Berlin einbezogen. Wegen des ständig steigenden Eisenbahnverkehrs häufte sich die Sperrung der Dammstraße. Es wurden Beschwerden von Landwirten und Gewerbetreibenden, über die langen Wartezeiten an der Schranke, laut. 1912 nahm man daher die Höherlegung der Bahnstrecke in Angriff. Um Baufreiheit zu schaffen, wurden die sich am Bahndamm befindlichen Gebäude der Nauener Molkerei gesprengt. Der erste Güterzug fuhr 1914 über die fertiggestellte Brücke an der heutigen Graf-Arco-Straße. Die weiteren Bauten errichteten zum großen Teil Kriegsgefangene aus dem Kriegsgefangenenlager Bergerdamm .

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln war zu dieser Zeit katastrophal. Schon 1917 trafen die „Hamsterzüge“ aus Berlin ein, sowie sie 1945 den älteren Bürgern in Erinnerung sind. An manchen Wochenenden wurden mehr als 10 000 verkaufte Fahrkarten gezählt.

Krieg verhinderte Arbeiten eines S-Bahnanschlusses

In den Jahren der Weimarer Republik und der NS-Zeit entwickelte sich der Bahnhof zu einem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt.1938/39 gab es schon Vorleistungen für den Bau eines S-Bahnanschlusses von Berlin nach Nauen. Der Krieg beendete diese Arbeiten.

Ein schreckliches Kapitel in der Geschichte des ehemaligen Staatsbahnhofes Nauen war die Bombardierung am 20. April 1945, in zwei aufeinanderfolgenden Wellen. Die sich auf dem Bahnhofsvorplatz befindenden Splittergräben boten nur ungenügenden Schutz. 85 Todesopfer wurden an diesem Tag gezählt, die Leichen lagerte man auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit einem Pferdefuhrwerk wurden sie zum Friedhof transportiert und dort beigesetzt.

Von Helmut Augustiniak