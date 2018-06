Nennhausen Kotzen - 100 000 Euro für Straßenreparaturen Die Gemeinde Kotzen hat kein Geld und hängt seit Jahren im Defizit. Trotzdem wurde nun ein Kassenkredit aufgestockt. In der Gemeinde müssen Straßen repariert werden, das ist nicht mehr aufzuschieben.

In Kotzen sind einige Straßen so kaputt, dass sie dringend in Ordnung gebracht werden müssen. Quelle: Fröhlich, Dirk