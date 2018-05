Bamme

Der Förderverein Bockwindmühle lädt zu Pfingstmontag, 21.Mai, zum Deutschen Mühlentag ein. Vorsitzende Cornelia Großmann erwartet mit den Mitgliedern die Besucher ab 12 Uhr am Fuße des Mühlenbergs zu einem abwechslungsreichen Nachmittag mit Musik aus dem Mittelalter, Imbiss, Angeboten aus dem Hofladen „Storchennest“ in Damme, Ponyreiten für Kinder, Kaffee und Kuchen sowie im Lehmbackofen frisch gebackenen Brot.

Noch immer eine Baustelle

Die 1344 erbaute Bockwindmühle selbst ist seit dem Herbst 2017 eine Baustelle. Das alte Mühlenbauwerk wird saniert. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Der Bock ist wieder vollständig hergestellt und auch der Mühlenkasten bereits wieder aufgesetzt. Günther Hasenberg, der als Architekt das Vorhaben fachlich begleitet und Bauleiter Ulrich Blümner werden die Besucher am Pfingstmontag in Gruppen über die Baustelle führen und ihnen Wissenswertes zur Sanierung und zum Aufbau der Bockwindmühle erläutern.

Die Bauherren mit Vertretern von Gemeinde, Amt und Architekten auf der Baustelle. Quelle: Norbert Stein

Die Experten werden auch erklären, welche Arbeiten noch notwendig sind bis zur vollständigen Wiederherstellung der Mühle. Hier wollen die Mitglieder des Fördervereins nach abgeschlossener Rekonstruktion zu Schauzwecken wieder Korn mahlen. Im Herbst soll die Sanierung der Bockwindmühle abgeschlossen sein. Der Mühlentag in Bamme wird für die Besucher interessant und sie sollten etwas Zeit mitbringen, weil die Führungen aufgrund der Baustelleneinrichtung nur in kleinen Gruppen erfolgen können.

Gemeinde investiert 260 000 Euro

Die Gemeinde Nennhausen als Eigentümerin investiert in die Sanierung der denkmalgeschützten Bockwindmühle auf dem Bammer Mühlenberg rund 260 000 Euro. Das Land fördert das Vorhaben mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm. Der Förderverein engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 für den Erhalt der Bockwindmühle und steuert für die Sanierung die Planungskosten bei.

Das Mühlendach wurde abgesetzt. Quelle: Norbert Stein

Dafür sammelt der Förderverein Spenden ein und organisiert Veranstaltungen, wie den Mühlentag, der 2018 deutschlandweit zum 25. Mal begangen wird. Maßgeblich unterstützt wird der Förderverein von der Bäckerei Thonke aus Rathenow mit dem Verkauf von Mühlenbrot aus eigener Produktion.

Mühlenbrot im Angebot

Neben der Bockwindmühle in Bamme gibt es im Westhavelland noch zwei weitere Mühlen gleicher Bauart. Die Bockwindmühle in Prietzen ist gut erhalten und gehört zur ökologischen Außenstation Gülpe der Universität Potsdam. Die dritte Bockwindmühle steht auf dem Gahlberg bei Strodehne. Sie ist in Privatbesitz.

Von Norbert Stein