Die Zeit der tief greifenden kommunalpolitischen Auseinandersetzungen, sie sind vorbei. In Nennhausen ist die Aufstellung zur Kommunalwahl ein Zeichen dafür, dass die Zeiten ruhiger geworden sind – auch weil die Geldschatulle nicht so üppig gefüllt ist, wie man sich das wünscht.

Mitbewerber Fehlanzeige

Brigitte Noël hatte sich schon vor einigen Wochen entschieden: „Eine Runde drehe ich noch“, sagte sie. Mit „Runde“ meint sie eine weitere Wahlperiode als Bürgermeisterin. Zu dem erneuten Fünfjahres-Dauerlauf hatte sie sich schon früh entschieden. Und sie hätte nichts gegen einen Mitbewerber einzuwenden gehabt.

Gemeinde Nennhausen Nennhausen ist eine Gemeinde im Süden des Landkreises Havelland, sie gehört mit drei weiteren Gemeinden zum Amt Nennhausen. Einwohner: 1844 Fläche: 89,69 Quadratkilometer Ortsteile: Bamme, Buckow, Damme, Gräningen, Liepe und Mützlitz

Doch daran bestand kein Interesse. Brigitte Noël ist schon so lange im Geschäft und kennt sich aus – warum also ein Experiment wagen? Es hatte bei früheren Kommunalwahlen Interessenten gegeben. Alexander von Stechow zum Beispiel. Doch diese Auseinandersetzungen sind – wie bereits gesagt – vorbei.

Die Generationen Seite an Seite – hier beim Filmfest der Generationen. Quelle: Norbert Stein

Dabei hat die Kandidatur von Brigitte Noël im ganzen Amt Nennhausen ein Alleinstellungsmerkmal, das als Besonderheit gelten darf. Sie kandidiert für die Partei Die Linke und ist die einzige Kandidatin im ganzen Amt, die tatsächlich auf dem Ticket einer Partei – ihrer Partei – kandidiert. Kein weiterer Bürgermeisterbewerber im Amt, kein Kandidat für die Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte hat eine Partei hinter dem Namen stehen.

Zwei Listen

Ilka Lenke ist Amtsdirektorin und findet das gut. „Manchmal macht das Debatten einfacher, wenn die Scheuklappen und Parteibrillen abgelegt sind.“ In Nennhausen sind zwei Bürgerinitiativen am Start für die Gemeindevertretung. Die Wählergruppe „Gemeinsam vor Ort“ und die Wählergruppe „Unabhängige Bürgerinitiative Zukunft für die Gemeinde Nennhausen“.

Damals, als die Biogasanlage bei Nennhausen errichtet wurde, da wurden aus den Mitgliedern der Bürgerinitiative, die gegen diese Anlage argumentierte, Kommunalpolitiker. In dem Sammelbecken fanden sich ganz unterschiedliche Strömungen. Hier saßen ein Grüner und ein CDU-Anhänger an einem Tisch.

Die Biogasanlage

Die Biogasanlage hat in den vergangenen fünf Jahren keine Rolle mehr gespielt. Es waren andere Themen, durch die sich die Gemeindevertreter durcharbeiten mussten. Die Friedhofsatzung zum Beispiel. Wie teuer darf ein Begräbnis sein? Die Hundesteuersatzung war auch ein Debattenbrenner. Auf dem Dorf gehört der Hofhund dazu. Und manchmal eben auch zwei. Wie viel soll das kosten?

Die Bockwindmühle in Bamme – ein Ortsteil der Gemeinde Nennhausen – ist saniert. Quelle: Norbert Stein

Nennhausen ist amtsführende Gemeinde und hat deshalb Grundversorgungsfunktion. Jetzt will Edeka ein kleines Einkaufszentrum errichten und Platz für weitere Geschäfte in dem Zentrum schaffen. Das dürfte eine spannende Frage werden, die in erster Linie die Gemeindevertreter ab dem 26. Mai beschäftigt. An welchem Standort kann so ein Zentrum errichtet werden? Wie wird sichergestellt, dass bestehende Läden durch die neuen Angebote weiter existieren können?

Wer regiert? Bürgermeisterin: Brigitte Noël ( Die Linke) Gemeindevertretung: Wählergruppe „Gemeinsam vor Ort“ (8 Sitze), Wählergruppe „Unabhängige Bürgerinitiative Zukunft für die Gemeinde Nennhausen“ (4 Sitze)

Und Amtsdirektorin Ilka Lenke macht deutlich, dass Grundversorgung mehr bedeutet: „Wir brauchen hier wieder einen Arzt.“ Ein spannendes Konzept – es steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Forderung nach Grundversorgung – wird bei der Gemeindevertretersitzung an diesem Donnerstag ab 19 Uhr im Gemeindezentrum vorgestellt.

Kultur ist in Nennhausen immer im Fokus. Schon durch das Schloss und seinen Park. Die Familie von Stechow öffnet das Schloss für Konzerte und Lesungen, der Park ist Bestandteil einer spannenden Fontane-Projektion und – ja – auch im Gärtnerhaus tut sich etwas.

Spaß mit dem Landrat in der Kita „Sonnenschein“. Quelle: Norbert Stein

Das Gärtnerhaus dürfte das älteste Gebäude in Nennhausen sein. Die Amtsdirektorin blickt gespannt auf die ersten Ideen, die Interessierte jetzt haben. In der vorigen Wahlperiode mussten die Gemeindevertreter ernsthaft darüber nachdenken, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Weil Geld fehlte waren die Handlungsoptionen eingeschränkt. Aber es scheint Licht am Ende eines Tunnels.

Jetzt wird Ja gesagt

Nennhausen ist übrigens eine erste Adresse für Hochzeitspaare. Franziska Sieg aus dem Standesamt traut gerne Paare in der Orangerie des Schlosses oder in der Lieper Slawenburg. Besondere Orte für ein besonderes Ja.

Diverse Bebauungspläne bleiben im Blick – wenn auch das auf dem Lande nicht die große Rolle spielt. In Bamme könnte ein B-Plan aufgelegt werden, in Liepe steht dann zumeist die Firma Tilse Formglas im Zentrum. Gebaut wurde auch in Bamme auf dem Mühlenberg. Die alte Bockwindmühle ist saniert.

Soziales im Blick

Die Kindertagesstätte, die Fouqué-Schule, der Jugendclub und weitere Angebote von Vereinen – nicht zuletzt die Mieterinsel und das Seniorenprojekt von Ines Neidt. Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Senioren sollen sich in Nennhausen wohl fühlen können. Das ist auch ein Ausgleich, den die Gemeindevertreter stets im Blick haben müssen.

Eine Runde dreht Brigitte Noël also noch – wieder fünf Jahre, wenn sie am 26. Mai in ihrem Bürgermeisteramt bestätigt wird. Es gibt noch ein paar Visionen – an denen will Brigitte Noël mitarbeiten.

