Mützlitz

Nachdem die Feuerwehr wegen des Verdachts eines Scheunenbrandes an der Döberitzer Straße in Mützlitz am Freitagabend um 20.30 Uhr ausrückte, wurde ein Feuerwehrmann nach Eintreffen am Einsatzort durch eine männliche Person ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Der unbekannte männliche Täter ging vom Einsatzort kommend auf den Feuerwehrmann los, schubste ihn und versuchte, ihm ins Gesicht zu schlagen. Die Person ergriff noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt die Flucht. Der Brand konnte nicht bestätigt werden und stellte sich als das Grillen eines Spanferkels heraus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von Bernd Geske