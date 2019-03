Havelland

Eigentlich baut Kay Andrees so genannte Tiny Houses – kleine Häuser. So richtig zum darin Wohnen. Kleine Häuser errichtet er mit seiner Mannschaft zurzeit in Nennhausen, Kleßen und Ribbeck. In den Gärten und Parks der drei Herrenhäuser haben der Landkreis Havelland und das Kulturland Brandenburg gemeinsam mit dem Berliner Regisseur und Theaterpädagogen Frank Becker ein Fontane-Projekt angezettelt, das Musik, Sprache und Raum miteinander verbindet.

Neuer Fontane

Wer sich darauf einlässt, der erlebt Fontane von einer ganz anderen Seite. Die Idee entstand aus einem Gespräch zwischen Frank Wasser und Frank Beckers. Unter Künstlern kennt man sich. „Wir hatten schnell die Idee, dass uns ein gemeinsames Projekt gelingen könnte“, sagt Frank Becker.

Frank Wasser wiederum holte den Landkreis Havelland ins Boot und dabei entstand der Gedanke, das Vorhaben im Fontanejahr zu verwirklichen. „Seit 2017 treffen wir uns schon im Fontane-Arbeitskreis, sagt Bruno Kämmerling. Der Kulturreferent des Kreises kümmert sich für den Kreis vor Ort um die Installation.

Die Handwerker bei der Arbeit. Quelle: Joachim Wilisch

Zunächst ist handwerkliches Können gefragt. Am Donnerstag kamen Andrees und sein Team in Nennhausen an. Sie hatten die Teile für ein kleines Holzhaus in Berlin aufgeladen und begannen mit dem Aufbau. Besucher im Schlosspark, die mit der Geschichte des Schlosses vertraut sind, bemerkten schnell, dass ein ähnlich aussehendes Gebäude früher einmal im Park stand. Auf einem Bild, das im Schloss hängt, kann man das noch sehen.

In drei Parks

Während das Team von Tiny House im Freien sägte, hämmerte und schraubte, bereitete Frank Becker schon die nächsten Schritte vor. „Die kleinen Häuser sind so genannte Follies“, erklärt er. Follie steht für Musiktheater und eben das plant der Regisseur in den kleinen Räumen. „Wir wollen Installationen einrichten, in denen sich Musik, Raum, Stimme und Klang vermischen“, so Becker. In den kleinen Räumen haben nicht viele Besucher Platz. Sie sollen verweilen und das Geschehen auf sich einwirken lassen. „Und dann fordern wir sie auf, sich selbst auf Wanderschaft zu begeben“, sagt der Regisseur.

Die Installationen in Kleßen, Ribbeck und Nennhausen haben natürlich mit Fontane zu tun. In Ribbeck entstehen mehrere der kleinen Häuschen – so klein, dass gerade mal eine Person hineinpasst. Hier geht es um Themenschwerpunkte von Theodor Fontane und seiner Zeit. „Jeder Ort hat eine Überschrift“, so Becker. „In Ribbeck soll das Thema Begegnung-Vernetzung aufgenommen werden. In Kleßen steht ein kleines Haus, das den Bezug zu Atem und Geist herstellt. In Nennhausen steht – das wundert nicht – Effi Briest im Mittelpunkt. Erinnerung und Wurzel steht über diesem Thema.“

Baubesprechung in Nennhausen, links Frank Becker. Quelle: Joachim Wilisch

Frank Becker möchte, dass die Besucher der „Follies“auf eine innere Reise geschickt werden. „Da entwickeln sich dann ganz eigene Geschichten, das greift in die Tiefe, streift Fontanes Begegnung mit dem entsprechenden Ort, verknüpft ihn mit der Gegenwart und macht letztlich Lust darauf, weiter zu gehen.“ Dieses Weitergehen soll im Idealfall zum nächsten Standort der Follies führen. Von Ribbeck nach Nennhausen und weiter nach Kleßen.

Darum seien die drei Orte auch direkt an der Fontane-200-Radroute. „Wir weisen das für Touristen aus und Radfahrer werden hierhin geführt“, sagt Bruno Kämmerling. Es gehe darum, eine eigene Wanderung durch die Mark Brandenburg zu unternehmen. „Dabei können die Wanderer des Jahres 2019 ganz andere Dinge erleben, als Fontane, vielleicht sogar Gegensätzliches“, fügt Frank Becker hinzu.

Geheimnisvoller Ort

Nennhausen zum Beispiel. Wenn die Licht-Klang-Musik-Installation zu Ende ist, kann man sich entweder noch einmal davon inspirieren lassen oder den Schlosspark erkunden. „Das ist ja hier ein geheimnisvoller Ort, mit kleinen Ruinen und dem Rest der großen Eiche“, sagt Becker.

Die Follies gehören zu der Kultur der Schloss- und Landschaftsparks, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden. „Ein wichtiger Bestandteil waren Ruhepunkte und Orte der Besinnung“, sagt der Regisseur. Teehäuser, Pavillons und andere Gebäude sind noch immer Zeuge dieser Kultur. Dazu zählen auch die Follies.

Am Freitag wurde das Dach gebaut. Quelle: Joachim Wilisch

Ein spannender Ansatz, findet Bruno Kämmerling und er ist vor allem den privaten Herrenhausbesitzern in Kleßen und Nennhausen dankbar, dass sie so begeistert mitmachen. Im Schlosspark Nennhausen wurde am Freitag bereits an der Dachkonstruktion gearbeitet.

Frank Becker studierte Musik und Musikwissenschaften in Hamburg, Berlin und Rom. Es folgte diverse Regiehospitanzen und Assistenzen. Seit 2005 ist er künstlerischer Mitarbeiter Musik an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst-Busch. Er ist Autor zahlreicher Hörspiele und Features. Becker hat Lehraufträge an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst-Busch, der TU Berlin Abteilung Bühnenbild/szenischer Raum.

Premiere Ende April

Premiere hat das Musiktheater zum Fontanejahr am 27. April um 15 Uhr in Schloss Ribbeck. Dann werden auch Repräsentanten von Kulturland Brandenburg zugegen sein. Zusammen mit dem Landrat wollen sich die Besucher auf Wanderschaft begeben.

Von Joachim Wilisch