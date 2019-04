Nennhausen

Wenn das Leben auf dem Dorf noch attraktiv sein soll, dann müssen die Menschen in der Nähe eine Einkaufsmöglichkeit haben, die über einen kleinen SB-Markt hinausgeht. Ein Einkaufszentrum mit weiteren Geschäften ist das, was Nennhausen braucht. Und es ist anzuerkennen, wenn der Edeka-Konzern nun den ländlichen Raum für sich entdeckt und hier neue Märkte errichten will. Das Amt Nennhausen mit 4600 Einwohnern braucht ein Zentrum mit Arzt, Lebensmittelversorger, Dienstleistungen und weiteren Angeboten. Solche Projekte sollte eine Landesregierung mutig begleiten. Gerade befasst man sich in Potsdam wieder mit einer Studie, in der nahegelegt wird, dem ländlichen Raum weniger Aufmerksamkeit zu schenken und sich auf die Städte zu konzentrieren. Ein Fehler. Wie will man Menschen in der Fläche halten, wenn man ihnen suggeriert, dass in den Dörfern das Licht aus gemacht wird? Lesen Sie: Edeka kommt nach Nennhausen

Von Joachim Wilisch