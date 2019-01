Lochow

Mit einer sehr ungewöhnlichen Landschaftspflegemaßnahme haben Mitglieder und Helfer des Naturschutzbundes ( Nabu) Westhavelland derzeit zu tun. Im Bereich des rund zwei Hektar großen Kirchfenns, das im Wald zwischen Ferchesar und Lochow liegt, entfernen sie mehrere tausend junge Bäume, die unerwünscht gewachsen sind.

Der private Eigentümer der Fläche, der zuständige Förster und die Naturschutzbehörde haben die Maßnahme befürwortet, weil sie der Arterhaltung von ganz bestimmten Pflanzen und Tieren dient. „Das Kirchfenn ist ein Moor“, erklärt René Riep vom Nabu Westhavelland. Es gehe zurück auf einen Toteisblock und sei früher ein Klarsee gewesen, der jetzt verlandet. Das Kirchfenn ist ringsum von Wald umgeben. Deshalb haben sich dort im Laufe der Zeit verschiedene Baumarten und andere Pflanzen angesiedelt, die es in einem Moor eigentlich nicht gibt.

Mit einem Kleinbagger waren zuvor die unerwünschten Bäume aus dem Boden heraus gezogen worden. Quelle: Nabu

Sollten die zugewanderten jungen Bäume im Fenn, die jetzt schon zwei bis drei Meter hoch sind, weiter wachsen, würden sie den typischen Moorpflanzen das Leben immer schwerer und irgendwann unmöglich machen. Deshalb haben die Nabu-Helfer begonnen, in ehrenamtlichen Einsätzen die jungen Bäume vom Kirchfenn zu entfernen. Das darf nur in der Zeit von November bis Februar gemacht werden, weil solche Maßnahmen naturgemäß außerhalb der Vegetationsperiode stattfinden müssen.

„Die Fläche soll offen bleiben“, erklärt René Riep, „weil die für ein Moor typischen Pflanzen wie Wollgras und Segge sonst dort nicht mehr wachsen.“ Gleichzeitig mit den Pflanzen, die auf Moorstandorte angewiesen sind, würden bestimmte Falter, Schmetterlinge und Libellen verschwinden.

Um all diesen Arten zu helfen, sollen auf ungefähr 8000 Quadratmetern die jungen Bäume entfernt werden. In früheren Jahren hatten die Nabu-Helfer die dort neu sprießenden Birken, Erlen und Kiefern kurz über dem Erdboden abgesägt, damit sie keinen moorpflanzenfeindlichen Schatten werfen können. Die Kiefern blieben verschwunden. Birken und Erlen haben aber aus den in der Erde verbliebenen alten Wurzeln neu ausgeschlagen und sind stärker als zuvor gewachsen.

Einsatz im Moor, von links Axel Mäcker, Mike Schuckert, Linus Ulbrich und René Riep. Quelle: Bernd Geske

Deshalb hat sich René Riep diesmal einen Kleinbagger ausgeliehen und damit Birken und Erlen samt Wurzeln aus dem Moor gezogen. Es war in dem sehr unebenen Gelände kein leichtes Unterfangen, die Bäume mit fünf bis zehn Zentimeter starken Stämmen aus dem Boden zu ziehen – aber es gelang.

Die heraus gezogenen Birken und Erlen dürfen aber ebenso wenig wie die abgesägten Kiefern an Ort und Stelle liegen bleiben. Ihre natürliche Zersetzung würde einen hohen Nährstoffeintrag ins Moor zur Folge haben, was auch die angestammten Arten gefährden würde. Moore sind nährstoffarm. Deshalb haben Nabu-Helfer die Zeit zwischen den Feiertagen genutzt, um die Bäume aus dem Moor zu tragen und am Rand für den Abtransport hinzulegen. Bis März müssen sie fortgebracht sein. Alle 14 Tage sonnabends treffen sich Nabu-Helfer ehrenamtlich dort, um die Maßnahme voran zu treiben.

Ohne Motorsäge geht es nicht. Quelle: Bernd Geske

Eine andere typische Winterarbeit ist für den Nabu der Kopfweiden-Schnitt. Im Naturschutzgebiet Riesenbruch müssen nahe zum Golfplatz Semlin jetzt 24 Kopfweiden den üblichen Kahlschnitt bekommen. Das trägt dazu bei, die für das Havelland so typischen Kopfweiden weiter zu erhalten.

Von Bernd Geske