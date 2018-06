Rhinsmühlen

Ein Pkw-Brand hat die Feuerwehren des Amtes Nennhausen am Sonntag beschäftigt. In Rhinsmühlen war ein Auto, das der Besitzer auf einem Grasstreifen in Nähe der Kotzener Straße abgestellt hatte, in Brand geraten.

Weil die Gefahr bestand, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen, rückten rund 40 Feuerwehrleute verschiedener Ortswehren des Amtes Nennhausen an. Diese brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Auf die angrenzenden Gebäude griffen die Flammen dank des schnelles Löscheinsatzes nicht über. Quelle: privat

Verletzt wurde niemand, auch Gebäude wurden nicht beschädigt. Es wird vermutet, dass der heiße Auspuff das trockene Gras auf dem Boden entzündet haben könnte.

