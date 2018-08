Liepe

Die Tilse Formglasproduktion ist ein wirtschaftlicher Leuchtturm im havelländischen Luch. Anfang der 1990er Jahre kam das Unternehmen aus Berlin-Spandau nach Liepe und bescherte mit zwölf Mitarbeiten einem ehemaligen Landwirtschaftsobjekt eine neue Zukunft. Heute arbeiten bei Tilse in Liepe 35 Menschen. Das Unternehmen bildet Flachglastechnologen und Produktdesigner aus. In den Produktionshallen wird Formglas hergestellt.

Es sind alles Einzelanfertigungen mit denen die Tilse-Monteure weltweit Yachten verglasen. In jedem Jahr sind es zwei bis drei Superjachten und rund 30 kleinere Yachten. Für Arbeit in Liepe sorgen arabische Prinzen, russische Oligarchen und andere Auftraggeber, die sich solche Yachten leisten können. In diesem Jahr haben die Monteure bereits Yachten in Holland, Polen und weiteren Ländern verglast. Ihren weitesten von Liepe entfernten Auftrag haben sie in 2018 bisher in Costa Rica erledigt.

„In Florida werden wir auch noch einen Auftrag realisieren“, erklärte Geschäftsführer Henning von der Thüsen am Dienstag Sebastian Steineke (CDU). Der Bundestagsabgeordnete für die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und das westliche Havelland besuchte gestern auf seiner Sommertour 2018 in Liepe die Formglasproduktion und lies sich vom Geschäftsführer über die weitere Entwicklung des Unternehmens informieren. Passend zum Thema seiner Sommertour: „Vom Wahlkreis 56 in die Welt - Global Player aus der Region“.

Bei einen Rundgang zeigte Henning von der Thüsen dem Bundespolitiker Arbeiten der Produktdesigner, Schablonen für zu fertigendes Formglas sowie Öfen und Arbeitsplätze für die Formglasfertigung. Sie schauten sich auch eine drei mal drei Meter große und 15 Zentimeter starke Glasscheibe an. Es ist das bisher größte in Liepe gefertigte Formglas. Das gute Stück wurde am Dienstag verpackt und mit einem Lkw auf die Reise geschickt. In Holland wird die Einzelanfertigung als durchsichtiger Boden eines Swimmingpools auf eine Yacht montiert.

„Von Liepe gehen imposante Produkte in die Welt und sie sorgen für interessante Arbeitsplätze“, sagte Sebastian Steineke. Der Geschäftsführer berichtete von einer guten Auftragslage für Qualitätsglas und und einer Tendenz Yachten mit zunehmend mehr Formglas zu verkleiden. Das Unternehmen wird deshalb weiter investieren in Liepe. Möglichst noch in diesem Jahr soll mit dem Bau einer zusätzlichen 1600 Quadratmeter großen Produktionshalle für einen leistungsstärkeren Biegeofen und CNC-Bearbeitungsmaschinen begonnen werden.

Die dafür notwendige Fläche neben dem Produktionsstandort hat das Unternehmen schon vor zehn Jahren erworben und gleich mit den Planungen begonnen. Im Frühjahr 2018 konnte das Planungsverfahren abgeschlossen werden. „Wir mussten eine Ausgleichsfläche schaffen“, erklärte der Geschäftsführer und fügte hinzu: „Zunächst für einen Steinkauz, den es gar nicht mehr gibt in Liepe, und dann für Schleiereulen, die im Kirchturm leben“. Dass für die Genehmigung der Ausgleichsfläche so viel Zeit benötigt wurde, ist für den Geschäftsführer und auch für Sebastian Steineke unverständlich.

Von Norbert Stein