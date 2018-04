Jedes Jahr neue Bäume - Traubeneichen werden zur Allee

Frank Wilke hatte am Morgen die erste Schwalbe erblickt. „Wir haben Frühling. Die zurückkehrenden Schwalben sind dafür ein gutes Beispiel “, erklärte der Revierförster den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klassen der Fouqué-Grundschule am Dienstag auf einer Waldlichtung, die an den Schlosspark Nennhausen grenzt.

Unterricht mal anders

Die Schüler und der Revierförster trafen sich aus einem besonderen Grund am Grünen Triftweg, mitten im Wald. Die Schüler hatten statt Deutsch, Englisch oder Mathe das Fach Bäume pflanzen auf dem Unterrichtsplan. Schon seit sieben Jahren pflanzen in Nennhausen Sechstklässler zum Abschluss ihrer Grundschulzeit junge Traubeneichen für eine Schulallee. „Wenn ihr in 10 oder 15 Jahren einmal im Schlosspark spazieren geht, sollen euch die Bäume an eure Grundschulzeit in Nennhausen erinnern“, erklärte Frank Wilke den Schülern den tieferen Sinn der Aktion, bevor sie sich an die Arbeit machten.

Eine Langzeitidee

Die Schulallee ist ein langfristiges Gemeinschaftsprojekt der Nennhausener Grundschule und der Landesforstverwaltung. Neben dem Erinnerungseffekt erklärt Frank Wilke noch ein weiteres wichtiges Anliegen der Aktion. „Mit der Pflanzung ist eine Kernbotschaft verbunden. Sie soll den Schülern vermitteln, dass Laubhölzer eine Bereicherung sind für Nadelwälder und die Einbringung von Früchte tragenden Bäumen gut ist für die Wildtiere.“

Eine Allee sei zudem besonders prägend für die Landschaft, so der Revierförster. Naturverbundenheit, Heimatverwurzelung und Nachhaltigkeitsgedanken nennt Frank Wilke als weitere Ziele, die das Projekt bei den Schülern beflügeln soll.

33 Kinder pflanzen Eichen

33 Sechstklässler haben am Dienstag Traubeneichen gepflanzt, weil die Baumart charakteristisch ist für den Schlosspark Nennhausen. Insgesamt 35 junge Bäume haben sie in die Erde gesetzt. Bevor die Mädchen und Jungen zum Spaten griffen, erläuterte Frank Wilke, was sie zu beachten haben.

Der Revierförster nahm eine kleine Traubeneiche und zeigte auf eine leicht bräunliche Erdfärbung am noch zierlichen Stamm. „In diese Tiefe müsst ihr die Bäume in die Erde setzen und dafür Löcher ausheben“, erklärte der Forstmann. So machten es die Schüler.

Eine gute Idee

„Bäume pflanzen ist ein gute Idee und macht auch Spaß“, sagte Cecilia nach getaner Arbeit unter Zustimmung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Forstarbeiter setzten anschließend einen Schutzzaun um die jungen Bäume. Alexander von Stechow gestattet den Schülern, die Bäume in seinem Wald zu pflanzen und stellt dafür die Flächen zu Verfügung. „Ich finde es gut, wenn Mädchen und Jungen auf diese Weise ihre Verbundenheit mit der Natur beweisen“, so Alexander von Stechow, der mit seiner Frau im Schloss Nennhausen lebt.

Die gepflanzten jungen Traubeneichen spendierte Axel Rütz, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Forstservice Havelland.

Von Norbert Stein