Bamme

Die Baustelle auf dem Bammer Mühlenberg war am Pfingstmontag eine Schaustelle. Der Förderverein Bockwindmühle Bamme hatte zum Fest am Fuße des Mühlenbergs eingeladen. Anlass war der 25. Deutsche Mühlentag.

Die Vereinsmitglieder verköstigten die Gäste mit Schmalzstullen, Kaffee und Kuchen. Sie plauderten entspannt miteinander und ließen sich von mittelalterlicher Musik unterhalten. Dieter Großmann holte 200 frisch gebackene Brote aus einem transportablen Ofen. „Es ist ein wirklich schöner Tag“, sagt seine Frau Corinna sie und meinte damit nicht nur das Wetter. Sie ist die Vorsitzende des 2010 gegründeten Fördervereins. Den ganzen Nachmittag kamen Besucher und ließen sich über den Stand der Sanierung der Bockwindmühle informieren.

Der 34 Mitglieder zählende Förderverein ist auf gutem Weg, die wahrscheinlich älteste Bockwindmühle in Brandenburg als Wahrzeichen von Bamme zu erhalten. Nach Abschluss der Konstruktion möchte der Förderverein mit der Mühle wieder zu Schauzwecken Korn malen.

Dieter Großmann holt frisches Brot aus dem Backofen. Quelle: Norbert Stein

Dafür wird das Bauwerk seit Herbst 2017 grundlegend saniert. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, erfuhren die Besucher vom Architekten Günther Hasenberg. Er führte gemeinsam mit Bauleiter Ulrich Blümner und dem stellvertretenden Vorsitzenden Günter Seidemann viele Besucher in kleinen Gruppen über die Baustelle. Die Mühle steht unter Denkmalschutz. „Wir sind deshalb bemüht, möglichst viele Einzelteile wieder zu verwenden“, erklärt Günther Hasenberg und zeigt auf das wieder zum Einsatz kommende Kammrad. „Die Kammzähne müssen allerdings ausgewechselt werden“, erläutert der Architekt. Der Mahlgang wurde von der Zimmerei Blümnach in den Wintermonaten neu angefertigt und liegt zum Einbau bereit.

„Bei einem so alten Bauwerk ist man vor Überraschungen nicht sicher“, sagt Ulrich Blümnach und zeigt auf den aus einer 2000 Jahre alten Eiche neu angefertigten 4,50 Meter langen Mehlbalken. Eigentlich wollten die Mühlenbauer den alten Mehlbalken nutzen. Aber an ihm hatte der Zahn der Zeit doch zu stark genagt und er musste ausgewechselt werden. „Wir arbeiten überwiegend mit Eichenholz“, erklärt Blümnach. Verwendet würden aber auch andere Holzarten, wie Kiefer für die Dachkonstruktion, die ebenfalls schon fertig ist, aber noch am Boden steht und nach ihrem Aufsetzen mit Schindeln eingedeckt wird.

Die Mühle wird sich noch etwa acht Zentimeter senken

Die Verwendung von teilweise neuem Holz werde dazu führen, dass sich die Bockwindmühle in den kommenden Jahren um etwa acht Zentimeter senkt, erläuterte der Bauleiter den staunenden Besuchern. Ob man wieder in die Mühle kann, wollten Horst und Elsa Semmler wissen. Nein, der Stand der Bauarbeiten und die Sicherheit würden noch keine Innenbesichtigung erlauben, erklärte der Meister.

„Als Kinder haben wir in der Mühle gespielt und auch gesehen, wie 1944 ein Blitz in die Flügel eingeschlagen hat“, erzählten Horst und Elsa Semmler. Sie sind in Bamme aufgewachsen, leben aber schon über 60 Jahre in Bonn. „Wir sind heimatverbunden und kommen regelmäßig nach Bamme“, sagen sie und freuen sich nun auf Ende Oktober. Dann soll die 260 000 Euro kostende Sanierung abgeschlossen sein und dann kann die Windmühle auch wieder besichtigt werden.

Von Norbert Stein