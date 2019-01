Etwa 45 Hofläden mit ländlichen Produkten sind auf der Faltkarte verzeichnet.

Dazu gehören unter anderem: „Nudel & Co“ in Dallgow-Döberitz, Fischerei Schröder in Strohdehne, die Havelländische Hofkäserei in Garlitz, die Imkerei im Havelbogen in Krützkow, die Beelitzer Frischerei, „Der Laden“ auf dem Alpakahof in Ketzin/ Havel, die Stutenmilchfarm in Bredow und der Kräutergarten in Kloster Lehnin.

Wochenmärkte gibt es acht: in Bad Belzig, in Brandenburg an der Havel, Falkensee, Friesack, Havelberg, Potsdam, Premnitz und Werder/ Havel.

Auch drei Milchtankstellen sind erwähnt: in Schwante, im Beetzseecenter in Brandenburg an der Havel und auf dem Biohof „Zum Mühlenberg“ in Damsdorf.