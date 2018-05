Havelland

Die Brandschutzerziehung und die Nachwuchsgewinnung der Feuerwehr soll im Havelland deutlich verbessert werden. Das hat die Zählgemeinschaft im Kreistag aus SPD, CDU, FDP/Bauern/Familie in ihrem Vertrag für die Wahlperiode bis 2019 festgeschrieben.

Diesem Ziel könnten sie schon bald einen entscheidenden Schritt näher kommen. Der Landkreis Havelland plant, zwei Vollzeitstellen zu schaffen, die am neuen Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises in Friesack eingerichtet werden sollen.

„Um die Freiwilligen Feuerwehren in der Nachwuchsgewinnung schnellstmöglich zu unterstützen, streben wir eine Ausschreibung der Stellen, die zuvor durch den Kreistag bestätigt werden müssen, noch für diesen Sommer an“, erklärte die Pressesprecherin des Landkreises, Caterina Rönnert, auf Anfrage der MAZ.

Dazu angeregt hatte nicht zuletzt der Kreisfeuerwehrverband. Dessen Vorstandsmitglied, Stefan Schneider, der auch Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag ist, hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Alle Blaulichtorganisationen im Havelland sollen gestärkt werden

Darin schlägt er unter anderem zwei Stellen für koordinierende Jugendarbeit für die Blaulichtorganisationen. „Wir wollen die Nachwuchsgewinnung insgesamt fördern. Auch THW, ASB und Katastrophenschutz sollen davon profitieren. Die Nachwuchsgewinnung kann nicht mehr nur von Ehrenamtlichen geleistet werden kann“, sagt Schneider und erinnert an rückläufige Mitgliderzahlen in den Freiwilligen Feuerwehren.

Ziel ist es, die ehrenamtlichen Organisationen in der Akquise, Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften zu unterstützen. Das schließt das aktive und regelmäßige Werben von Nachwuchskräften ein. Zwei hauptamtliche Kräfte sollen bereits ab dem kommenden Schuljahr in den Kitas und Schulen im Havelland den Nachwuchs in Praxis und Theorie schulen.

„Weder die beiden neuen Stelleninhaber, noch die Ehrenamtler, die derzeit die Brandschutzerziehung ehrenamtlich leisten und dafür viel Zeit opfern, können diese Aufgabe allein bewältigen. Deshalb ist eine Kombination aus beidem sinnvoll“, betont Stefan Schneider.

In der nächsten Sitzung des Kreistages am 11. Juni steht die Erweiterung des Stellenplans auf der Tagesordnung, dazu gehören auch die beiden Stellen für die Brandschutzerziehung. Schneider geht davon aus, dass der Plan Zustimmung findet. Anschließend kann der Landkreis die Ausschreibung herausgeben.

Weiterere Vorschläge aus dem SPD-Antrag die zeitnah umgesetzt werden sollen: Vergünstigungen für Fahrten mit Bus und Bahn, die Gewährung von Bildungsgutscheinen und Vergünstigungen für Kulturveranstaltungen.

Von Christin Schmidt