Friesack

Vorhang auf für das Feuerwehrtechnische Zentrum des Landkreises Havelland in Friesack, In den Gebäuden des ehemaligen Überbetrieblichen Ausbildungszentrums der Bauwirtschaft in Friesack herrscht wieder Leben. Nachdem die Ausbildungsstätte geschlossen wurde, kaufte der Landkreis die Liegenschaft.

Seit dem Jahr 2014 wird das Gelände zu einem Feuerwehrtechnischen Zentrum und Katastrophenschutzzentrum (FTZ) ausgebaut. Die ersten Investitionen sind abgeschlossen, weitere werden folgen. Am Samstag konnten die Havelländer die ersten fertigen Gebäude und Hallen besichtigen.

Viele Besucher

Der Landkreis hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Schon am Vormittag kamen viele Besucher auf die gerade erst fertiggestellte 5000 Quadratmeter große Bereitstellungsfläche, auf der fast 100 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte Feuerwehrtechnik zeigten und Einblicke gaben in die Vielfalt des Brand- und Katastrophenschutzes.

Landrat Roger Lewandowski eröffnete den Tag der offenen Tür und verwies auf zahlreiche Aktionen, Vorführungen und Besichtigungsmöglichkeiten. Lewandowski hatte dann auch nicht zu viel versprochen, als er den Besuchern eine „großartige Veranstaltung“ versprach.

Soljanka aus der neuen Feldküche

Der Landrat nutzte den Tag der offenen Tür, um dem Verpflegungstrupp des Kreises einen neuen Feldkochherd zu übergeben. 77 000 Euro investiert der Landkreis in die Anschaffung, mit der Dieter Julmy mit seinen Helfern nun bis zu 250 Personen versorgen können. Am Samstag gab es Soljanka.

Die Priorter Kameraden freuen sich über die Neuanschaffung. „Der Verpflegungstrupp ist eine sehr wichtige Komponente im Katastrophenschutz“, betonte Lewandowski und fügte das alte Bundeswehrsprichwort hinzu: „Ohne Mampf kein Kampf , ohne Verpflegung keine Bewegung“.

Taucherstaffel im Einsatz

Die Taucherstaffel Havelland vom ASB-Ortsverband Rathenow war mit neun Leuten in Friesack und führte den Besuchern eine Übung zur Menschenbergung vor. Ralf Möhring stieg dafür in Tauchermontur in ein Wasserbecken. Rayk Sommer erläuterte den Zuschauern den Einsatz, bei dem Ralf Möhring eine Puppe barg.

„Zur Taucherstaffel gehören insgesamt 16 Helfer und wir sind jährlich 15 bis 20 Mal im Einsatz“, sagte Rayk Sommer nach der Übung. Jonas Robert von der Kreisverwaltung führte Besucher in den Stabraum, von wo aus Katastropheneinsätze geleitet und koordiniert werden. „Bis zu 70 Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung wirken hier im Ernstfall“ ,sagte Robert und erläuterte die Arbeitsweise des Katastrophenstabes.

Kleine Brände für Gäste

Die Besucher besichtigten auch die bereits in Betrieb genommene Rettungswache und Fahrzeughalle. Sie durften unter Anleitung bei der Feuerwehr Rathenow selber kleine Brände löschen und mit Hebekissen einen Lastwagen anheben.

Ingo Bünsch und Marcel Hermann von der Ortsfeuerwehr Spaatz (Amt Rhinow) zeigte den Besuchern eine Schmutzwasserpumpe mit einer Leistungskraft von 10 000 Litern in der Minute. Die Bundeswehr präsentierte Technik zur Verlegung von Faltstraßen in unzugänglichem Gelände. Die Kinder konnten auf einen Lösch- und Bergungspanzer krabbeln. An dem Löschpanzer klebte noch etwas Dreck. „Wir sind direkt von einem Einsatz in Sachsen-Anhalt nach Friesack gekommen“, erklärte Joachim Schulz.

Neue Angebote

Der Landrat informierte sich gemeinsam mit dem havelländischen Polizeichef Lutz Gündel über neue Technikangebote. Bei der Feuerwehr Friesack stiegen die Besucher in den Rettungskorb einer Drehleiter und sahen sich das Geschehen aus 30 Meter Höhe an.

Der Kreisfeuerwehrverband informierte über seine Arbeit. Roger Lewandowski wertet die Veranstaltung als „vollen Erfolg“ In Zukunft solle jedes Jahr ein Tag der offenen Tür FTZ stattfinden.

Von Norbert Stein