Fußballgroßereignisse versetzen Deutschland regelmäßig in einen vierwöchigen Ausnahmezustand. Menschen unterschiedlichster Couleur treffen sich zum kollektiven Fußballgucken. Autos und Balkone werden mit Fahnen geschmückt. Urschreie hallen durch leer gefegte Straßen. Wer sich nicht für den Fußball interessiert, fühlt sich zuweilen wie ein Alien.

Diesen kollektiven Stillstand weiß die Politik geschickt auszunutzen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um unbequeme Gesetze und Reformen durchzubringen. 2006 wurde die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht, 2010 folgte die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Zur EM 2016 verabschiedeten die Parlamentarier das brisante Meldegesetz. 2014 hoben die Abgeordneten das Drohnen-Fiasko auf die Tagesordnung und reformierten die Lebensversicherungen.

Die WM 2018 macht da keine Ausnahme. Das haben all jene, die noch nicht komplett vom WM-Rummel eingelullt sind, am Freitag erlebt. Da hat die Große Koalition sich gerade noch in Sachen Flüchtlingspolitik gezofft und nun demonstrieren CDU und SPD plötzlich Einigkeit und beschließen in einem Hauruck-Akt im Schatten der WM die Anhebung der Parteienfinanzierung aus Steuergeldern.

In Zeiten, in denen die Wähler den Volksparteien immer weniger Vertrauen schenken, lassen diese sich ihr Scheitern mit einer 15-prozentigen Erhöhung versüßen. Aufschrei oder Empörung – Fehlanzeige. Der Fußballrausch benebelt. Und bis zum Endspiel in Moskau ist das Thema längst ein alter Hut.

Von Christin Schmidt