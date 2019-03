Spandau

Mit Fotos sucht die Polizei Berlin jetzt nach zwei Unbekannten, die im Verdacht stehen, Ende letzten Jahres eine Straftat begangen zu haben.

Am 15. Dezember gegen 13.30 Uhr sollen die Männer die Angestellte eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes in der Sandstraße in Spandau erst beleidigt und verletzt haben. Das Duo hatte zuvor Zigaretten kaufen wollen und wurde von der 55-Jährigen nach einem Personalausweis gefragt. Die beiden verließen daraufhin das Geschäft und kamen nur wenige Minuten später wieder zurück. Sie besprühten die Mitarbeiterin mit Pfefferspray. Einer der Unbekannten führte mit einer kurzen Hantelstange Schlagbewegungen in Richtung der Geschädigten aus, die sich mit einem Besenstiel zur Wehr setzte. Der andere versuchte die Kasse aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend flüchteten die Männer ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise an Spandauer Raubkommissariat

Die Polizei möchte nun wissen, wer die abgebildeten Personen kennt und Angaben zu deren Identität machen kann. Auch Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort wären hilfreich. Zeugen wenden sich bitte an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer 030/ 46 64 27 31 11 oder an eine andere Polizeidienststelle.

Von Jens Wegener